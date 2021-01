No están blindados

Con preguntas como, ¿qué es lo que realmente quiero? , ¿todavía quiero ser ciclista y si es así, cómo?. Si quiero ganar el Tour, ¿cómo quiero llegar?, ¿qué quiero como persona con la bici? El campeón del Giro de Italia 2018, Tom Dumoulin, abandonó la concentración de su equipo el viernes anterior, dejando una serie de reflexiones que demuestran, ante todo, que con el gran campeón y deportista profesional de élite – hombre o mujer - existe también un ser humano, semejante a los demás mortales y expuesto a todas las vicisitudes de la vida personal, familiar, profesional, académica, económica, etc.

Todo indica que la determinación del gran rutero holandés es la consecuencia de la presión física y mental a la que están sometidos los deportistas de alta competencia –hombres y mujeres-, en el ejercicio de su profesión o su trabajo porque simple y claramente son profesionales del deporte, con todo lo que esto significa en el plano personal.

En general, solemos considerar al deportista como un personaje especial al que no le puede doler la cabeza, está exento de un daño estomacal, afección cardiaca o respiratoria; no le da gripa, no puede sufrir un inesperado dolor de oído o de muela y tampoco debería lesionarse entrenando o compitiendo.

Olvidamos que ellos y ellas también tienen una vida afectiva y sentimental que incide altamente en sus trabajos (léase entrenamientos y carreras), ya se trate de matrimonios, hijos, noviazgos y demás lazos familiares -todos expuestos a dificultades-, que abandonan por temporadas enteras, agregando que viven bajo la presión del resultado, del que casi siempre depende el pago y sostenimiento de la casa, el carro, la educación o manutención de la familia, por citar algunos ejemplos.

Muchos lo soportan en silencio y sobreviven, otros se hunden y buscan refugio en métodos ilegales y algunos explotan finalmente en público o en privado. Por ahora nadie sabe -ni él mismo- , si Tom Damoulin volverá a las carreteras (cuándo y en qué condición lo podría hacer). No es el primero ni será el último caso, pero lo cierto es que se trata de una lección de honradez profesional, aunque para muchos es víctima de la temida angustia existencial o un estado depresivo, por lo que deberá asumir un tratamiento psicológico.

Pase lo que pase, la gran conclusión es que finalmente los hombres y mujeres profesionales del deporte en su más alta expresión resultan ser finalmente seres humanos tan comunes y corrientes como los millones que los siguen en los escenarios deportivos, gracias a su habilidad para patear un balón, pedalear, encestar, correr, nadar, etc., que es lo único en donde tal vez son diferentes.