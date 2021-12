No, ¡no y no! al regreso de Teo

No, ¡no y no!, fue la respuesta del máximo dirigente del Atlético Junior de Barranquilla cuando uno de sus solícitos hijos le consultó sobre la opción que se había manejado en los últimos días en relación a un posible retorno de Teófilo Gutiérrez al equipo de sus amores.

Agreguemos a la historia que don Fuad al pronunciar el tercer y último "no" golpeó malhumorado la mesa.

La respuesta cortante no daba lugar para ninguna otra posibilidad diferente a que el delantero del barrio La Chinita de Barranquilla no volverá a ponerse la elástica rojiblanca de los ‘tiburones’.

Con este episodio se cierra la puerta para un eventual regreso de quien acaba de consagrarse campeón del FPC con Deportivo Cali con lujo de detalles porque metió goles, puso asistencias, se erigió en líder indiscutido y sus compañeros lo eligieron como capitán a escasos tres meses de su llegada a la institución.

Teófilo Gutiérrez había sido claro cuando decidió aceptar la invitación del club verdiblanco, declaró que no iba de paseo a Cali sino a trabajar y a triunfar. Dicho y hecho, no solo era el primero llegar sino el último en irse de las prácticas, sabedor como el que más, que necesitaba ponerse en forma física y atlética y, por ende, dejar atrás una lesión que venía arrastrando y que no terminaba por desaparecer debido a la cantidad de partidos que debía disputar sin tener mayor tiempo para su recuperación plena.

En Cali se encontró con el doctor Gustavo Portela quien se dedicó con su amplia experiencia médica a tratarle la lesión al jugador que acababa de llegar con sus 36 años de edad a cuestas.

Teo recurrió a toda su trayectoria y a ese don de simpatía y popularidad que lo han acompañado en sus ya casi 20 años de futbolista profesional para echarse al bolsillo a la afición azucarera, a los directivos caleños, a la prensa vallecaucana, a sus compañeros y al cuerpo técnico en cabeza del venezolano, Rafael Edgar Dudamel.

Tras dar la vuelta olímpica con Deportivo Cali en Ibagué lo primero que hizo como para que no quedaran dudas de su compromiso fue pintarse el cabello de verde.

La negativa ‘tiburona’ por "repatriarlo" coincide con la determinación del Deportivo Cali por seguir contando con sus servicios.

El futuro inmediato de Teo Gutiérrez es seguir poniéndose la gloriosa camiseta 29 del Deportivo Cali.