No se sacaron ventaja

Santa Fe no pudo traducir con más goles su superioridad sobre Equidad y debió conformarse con un empate 1-1 que deja abierta la serie ante un rival peligroso que tiene argumentos para pelear mano a mano su clasificación a la final de la Liga BetPlay 2020.



El juego en el Metropolitano de Techo comenzó favorable para el 'León Cardenal' que apenas a los 3 minutos ya ganaba con gol de John Velásquez luego de culminar un pase con la cabeza de Jorge Luis Ramos que supo bajar un centro de Fabián Sambueza.



Fue un comienzo de partido muy bien jugado por Santa Fe tomando la iniciativa y atacando de frente a un adversario desorientado. El dominio duró unos veinte minutos pero no se reflejó en el resultado parcial.



Equidad de a poco fue reaccionando, las variantes vigorizaron al equipo en defensa y ataque porque Andrés Murillo es una mole para marcar y Brayhan Andrés Torres demostró destreza y exhuberancia atlética por izquierda.



El partido sin embargo, no sufría alteraciones en los arcos porque los atacantes fallaban en la definición mientras que Diego Novoa y Leandro Castellanos tapaban lo que les llegaba.



La expulsión de Fabián Sambueza a los 73 minutos lastimó mucho a Santa Fe porque 'El Chino' pintaba para ser la figura de la cancha hasta que Bismark Santiago le saca tarjeta roja directa luego de consultar el VAR que tuvo activa participación en el partido.



El árbitro consideró jugada peligrosa del jugador argentino y dejó al equipo cardenal con diez jugadores en el remate del partido.



Faltando un minuto para completarse los noventa reglamentarios, Pablo Sabbag que ingresó por el uruguayo Paulo Lima, tras la expulsión de Sambueza, pudo empatar al aprovechar rebote dado por Leandro Castellanos tras remate de Matias Mier.



El árbitro anuló la acción de gol por presunto fuera de lugar pero luego de apoyarse en el VAR concedió la anotación.



El 1-1 deja la llave abierta y pone en aprietos al hasta ahora mejor equipo del año que es Santa Fe, 44 puntos, y ya clasificado para jugar la Copa Libertadores 2021.



En el juego del domingo, el vigente campeón, América de Cali, no supo resolver el entramado defensivo del Junior que se lleva un 0-0 valioso para definir la llave en Barranquilla.



El tiburón tendrá competencia entre semana de Copa Suramericana contra Coquimbo Unido de Chile y deberá el domingo definir su pase a la final de la liga colombiana.

Dispone de una nómina repleta de muy buenos jugadores como para dañarle al caminado al América.



La ausencia del atacante Duván Vergara por acumulación de tarjetas amarillas será baja en el equipo escarlata pero ya podrá disponer de Rafael Carrascal y Rodrigo Ureña.



Nada está escrito todavía porque los equipos no se sacaron ventajas, hay equilibrio de fuerzas y cualquier resultado podría presentarse en El Campín de Bogotá y en el Roberto “Flaco” Meléndez de Barranquilla.