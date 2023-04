Paciencia fue lo que le sobró a Millonarios para remontarle al DIM

Paciencia fue lo que le sobró a Millonarios para poder adjudicarse los tres puntos frente al Deportivo Independiente Medellín en la noche del sábado. El equipo de Alberto Gamero(59) comenzó perdiendo, nunca se desesperó y, de a poco, pudo remontar el resultado y retomar el liderazgo de la competencia con 24 puntos.

El veterano, Andrés Felipe Cadavid(37), adelanta de cabeza al Poderoso en un tiro libre ejecutado por Edwuin Cetré(25), que el capitán no desaprovecha para ir en procura de la pelota, cambiarle de dirección y sorprender al Chiquito Montero(28) que no ofrece mayor resistencia. Sin mayores alardes, el visitante se ponía arriba en el resultado parcial. De ahí en adelante le correspondería a los locales emplearse a fondo para no defraudar a su fanaticada que siempre lo respalda desde la tribuna de El Campin.

La posesión de la pelota se hizo altamente favorable para los azules aunque la profundidad no era la que se requería para penetrar la barrera defensiva impuesta por los antioqueños.

En esas se pasaron los primeros 45 minutos. Medellín ponía condiciones y a Millonarios no se le caía una idea a sus jugadores en cabeza del capitán, David Silva (36), de pálida presentación.

La etapa final fue otra cosa. Millos salió con más determinación y, a los 58 minutos llega la igualdad, en una jugada en la que Daniel Cataño(31) saca a relucir su agresividad al recuperar con mucha fuerza una pelota que controlaba Cetré, forcejea con su cuerpo, le roba la esférica a su rival, deja atrás a Jaime Alvarado(23),tira el centro y el juvenil, Óscar Manuel Cortés(19) la empuja como venía para lograr el empate transitorio que ya a esa altura era más que merecido.

Tuvo que pasar media hora más para que Millonarios le diera una nueva alegría a sus seguidores. A los 88 minutos, otra vez con Cataño como protagonista pero por el costado izquierdo, se escapa a la marca de Emerson Batalla(21), levanta el centro para que Jáder Valencia (23) que había ingresado en lugar de Larry Vásquez(30) estampe con certero golpe de cabeza el gol de la victoria.

Sin brillar, Millonarios tuvo que apelar al esfuerzo de sus jugadores emergentes, quienes guiados por un inspirado Daniel Cataño, la figura de la cancha, voltear el resultado que comenzó adverso. Ha sido un triunfo reconfortante para seguir comandando la liga local y soñar con seguir compitiendo de igual a igual en la Copa Suramericana con severos rivales como Peñarol, el 20 de abril y América de Minas Gerais, el 3 de mayo, ambos juegos a disputarse en Bogotá.