Pasos sin rumbo y al borde del abismo

El reinicio del fútbol colombiano sigue en el limbo. Los acontecimientos más recientes, que tuvieron como principales protagonistas a los directivos de la Dimayor, no dejaron claro lo que puede ser la futura reanudación del balompié nacional.

Más dudas que claridades, es lo que puedo concluir tras lo conocido luego de varias horas de reunión virtual de los 36 clubes que aglomeran la División Mayor del Fútbol.

Todos estábamos esperando que se conociera en dicha reunión, cuál sería el laboratorio encargado de hacer las pruebas, pero no se llegó a una conclusión definitiva y fueron más los interrogantes que quedaron tras las casi 12 horas de discusiones.

El Gobierno nacional siempre fue claro al manifestar que la Dimayor debía tener definida una empresa que hiciera los respectivos análisis para aplicar el famoso protocolo de bioseguridad, el cual incluye la toma de muestras COVID-19. Pero en la asamblea no se pudo definir nada y quedó establecido que cada club por aparte debe hacer esta gestión. Situación que sin duda alguna va a demorar más con el inicio de los entrenamientos individuales, ya que estos laboratorios deben contar con el aval del Ministerio de la Salud. Esto era lo más importante, pero la licitación inicial quedó en el camino.

Al parecer algunos dirigentes están más interesados en la salida de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor, que en ejecutar de una vez por todas la reiniciación del campeonato colombiano. Esta división entre la dirigencia está llevando al precipicio al gran protagonista que es el fútbol.

Se aprobó inicialmente una propuesta presentada por el América, pero solo será ratificada en otra asamblea extraordinaria, en donde se tendrán que cambiar los estatutos, ya que la idea es hacer un solo torneo. Les preocupó más otros temas, que si bien son muy importantes, no tienen nada que ver con la reapertura del fútbol. Es increíble que lo más relevante de dicha reunión haya sido la aprobación de siete jugadores en el banco con los cinco cambios establecidos por FIFA. Pero me hago una pregunta ¿de qué vale esto si no sabemos cómo y cuándo va a rodar el balón? Es como contradictorio, determinan situaciones que al final poco o nada tiene que ver con el verdadero problema.

Se enfrascaron en asuntos que al parecer para ellos son más importantes como los derechos internacionales de TV, cuyos dineros se sabía de antemano que nunca iban a llegar debido a la inoperancia del actual presidente de Dimayor.

Un plazo inicial de 100 días que de nada sirvió, ya que el señor Vélez llegó con las manos vacías, así y todo la mayoría (no muy amplia) lo sigue respaldando en su cargo. Al final sobre este tema decidieron nombrar una comisión para evaluar una alternativa jurídica que les indique el paso a seguir. Por ahora cero billete y cero gestión.

La dirigencia piensa que se debe culminar lo ya empezado, pero sin pruebas y laboratorios ¿les alcanzará para reanudar? Primero recuerdo muy bien que se habló de junio, julio, agosto y ahora vamos en septiembre, pero no hay nada en concreto, ya que lo exigido por el Ministerio del Deporte, por ahora no lo cumplen.

Y si llega la otra asamblea y les da por decir otra cosa, teniendo en cuenta que hay varios equipos que no tienen aún el laboratorio ¿entonces en donde queda lo aprobado inicialmente?

Ellos deben tener muy en claro que sin pruebas, el Gobierno no les dará el aval para rodar el balón. Ese ítem es primordial para que exista una ruta sin tropiezos.

Por eso era muy importante primero que todo tener un laboratorio para realizar las pruebas, y después pensar en otras situaciones. Este es un campeonato que no tiene claridad, ya que no hay fechas y ni siquiera sedes para jugar los partidos. El dinero y el derrocar a Vélez, al parecer son aspectos más relevantes que tener una liga ya diseñada y con un laboratorio en donde hacer las respectivas pruebas del Coronaviros. Como vamos, septiembre no les va a alcanzar.