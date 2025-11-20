Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez - Palabras Mayores 20 de noviembre de 2025
¡QUE SOLO VAYAN LOS QUE ESTÉN EN NIVEL TOP! ¡DE ACUERDO!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de noviembre de 2025, habló de los sorteos del repechaje a la Copa del Mundo.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de noviembre de 2025, habló de los jugadores que deben ser convocados a la Selección Colombia. Por otro lado, se refirió a los sorteos para el repechaje a la Copa de Mundo. Vélez habló de la posibilidad de que la FIFA permita la convocatoria de 30 en cada selección para el Mundial. Finalmente, Carlos Antonio se refirió a la victoria de Bucaramanga sobre Santa Fe y al triunfo de Junior ante Medellín en la Liga BetPlay.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 20 noviembre de 2025

