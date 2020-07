Real Madrid volvió a ser el Rey de España

El Rey de España, Real Madrid, apenas pudo empatar 2-2 con el CD Leganés en el cierre de La Liga y no pudo enhebrar las once victorias consecutivas post-cuarentena lo que hubiese sido un nuevo récord para su rico palmarés.



Muy temprano, 8 minutos, el capitán Sergio Ramos entró sin marca para rematar de cabeza contra el piso, un tiro libre levantado por Isco. Gol número 11, el mejor registro para un defensor en los más recientes 15 años.



El nacido en Camas, Sevilla, convirtió 3 de cabeza, 1 con el pie derecho, 6 de penal y 1 de tiro libre.

Lea también: A Zidane le preguntaron por James y le tiró otro dardo en la rueda de prensa



Su récord más ostensible son los 20 penales consecutivos transformados en goles. 16 con Real Madrid y 4 con la selección española. Su repertorio de lanzamientos no deja de llamar la atención. Ha señalado goles a lo Panenka, suave pinchazo de la pelota para desairear totalmente al guardameta. Los ha pateado fuerte al medio. Con “paradinha” o sin ella. Es un verdadero maestro desde los once metros.



Ramos acumula 97 goles con Real Madrid repartidos en 650 partidos en seis competencias: 454 de Liga, 124 de Champions, 48 de Copa del Rey, 14 de la Supercopa de España, 6 del Mundial de Clubes y 4 en la Supercopa de Europa. Es el defensa más goleador de la historia del fútbol español.



El vigoroso Leganés nunca se dio por vencido. El juvenil, Brayan Gil, extremo de 19 años, igualó con remate cruzado terminando el primer tiempo.



Marco Asensio, consentido de Zinedine Zidane, a los 51 minutos, puso de nuevo a ganar al campeón capitalizando un pase con tiralíneas de Isco.



Tras las variantes respectivas, 5 cambios del local y 4 del visitante, se entró a lo mejor del partido. Los últimos quince minutos fueron vibrantes. Los Pepineros, dejándo la piel en la cancha, acapararon la pelota y estuvieron a punto de anotar el tercero pero, igualmente, dejaban espacios para la contra del campeón.

De interés: Histórico: revista France Football no entregará el Balón de Oro en 2020



Al final, la igualdad golpeaba más a los dirigidos por el mexicano, Javier Aguirre, que dependían no solamente de ganarle al Madrid sino también de que Celta de Vigo no sumara ante Espanyol.



No se les dio ni lo uno ni lo otro y los jugadores terminaron llorando la amargura del descenso.

En consecuencia, descendieron a segunda división: Leganés, Mallorca y Espanyol.



Lionel Messi, se hizo inalcanzable para Karim Benzemá en el duelo por el botín de oro.

El argentino, con su doblete ante el Deportivo Alavés, ajustó 24 goles. El francés llegó a 21 y se fue en blanco en la última fecha.



Gerard Moreno, delantero del Villarreal, completó el podium de goleadores con 18.



Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla jugarán la Liga de Campones 2020-21.



Villarreal CF acudirá a la Europa League directamente, en tanto, Real Sociedad y Granada CF disputarán la fase previa.