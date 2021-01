Resultados disímiles de los equipos bogotanos en la apertura de la Liga BetPlay 2021. Millonarios ganó en Manizales, Equidad empató en Pasto y Santa Fe perdió en Medellín.

El penal que falló Michael Rangel torció el partido a favor de Atlético Nacional, y Santa Fe resignó los puntos en el Atanasio Girardot cuando por iniciativa de juego apabullaba al verde antioqueño.

Son jugadas decisivas que no se pueden desperdiciar. No es la primera vez que le ocurre al equipo de Harold Rivera. Santa Fe es valiente para proponer, se hace a la pelota, es frontal, busca siempre ser protagonista, pero no tiene eficacia, no tiene gol, que es la única manera de ganar.



La estadística refleja la realidad del 2-0 en Medellín. Atlético Nacional hizo dos tiros a la portería y anotó dos goles. Santa Fe pateó nueve veces y se fue en blanco.

Millonarios empezó ganando en Manizales ante Envigado y sin mayores alardes suma 19 partidos sin perder bajo la conducción de Alberto Gamero que de a poco le ha transmitido al grupo el modelo de juego que quiera implementar. Defender y atacar en bloques, priorizar lo colectivo sobre lo individual, abrir la cancha con extremos hábiles y veloces.

En calidad y cantidad tiene defensores y mediocampistas. Sin embargo, necesitaba un delantero y ha llegado Fernando Uribe que si bien es cierto viene de Brasil sin ritmo competitivo; es un hombre-gol, un referente de área que, poniéndose en forma, dará la mano con toda seguridad.

El estreno de Fredy Guarín fue una medida adoptada por Gamero para darle rodaje a un jugador que está falto de fútbol como lo advertimos en nuestra columna anterior. Conocedores del actual estado del jugador tampoco nos sorprendió su imagen como sí despertó toda suerte de comentarios de quienes pensaban que llegaba en plena forma futbolística y, por eso mismo, escribieron crueles mensajes en las redes sociales.



A ambas incorporaciones habrá que abrirles un compás de espera, trabajarlos en los entrenamientos y darles minutos de juego para que se adapten lo más rápidamente posible.

Equidad igualó a dos goles con Deportivo Pasto en el Libertad de la capital nariñense. El equipo de Alexis García pudo emparejar luego de estar 2-0 abajo al finalizar el primer tiempo. El técnico ‘metió’ la mano, hizo dos cambios que le dieron otra dinámica al equipo y la cuota goleadora del debutante chocoano Diego Herazo (24) se encargó de convertir dos tantos en nueve minutos para rescatar un punto.

Si la pandemia nos deja en la segunda fecha de la Liga BetPlay, Santa Fe jugará en Bogotá contra Tolima, Millonarios visitará a Boyacá Chicó en Tunja y Equidad en Techo recibirá a Atlético Nacional.