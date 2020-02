Reyes, consentido y con aval para seguir fracasando

Ni un paso atrás. Esa parece ser la premisa de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el caso Arturo Reyes quien, tras el estruendoso fracaso en el Torneo Pre olímpico, no recibió ni un llamado de atención )por lo menos que la opinión pública conozca). Por ahora el entrenador seguirá al frente de la selección Sub-20 y como asistente de Carlos Queiroz en la de mayores.

No me queda la menor duda que Arturo Reyes es uno de los principales consentidos por parte de la dirigencia del fútbol nacional y, así sus resultados no sean los mejores, a ninguno se le pasa por la cabeza removerlo de su cargo.

El máximo jerarca del balompié nacional, Ramón Jesurún, salió a defender lo que hizo Reyes y apuntó a decir: "El profesor Reyes hizo un trabajo serio, profesional, todos lo conocemos a él, intentó conformar la mejor Selección”. Incluso el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, en Barranquilla, aceptó que estaban complacidos con el trabajo hecho y que quedar entre los primeros cuatro del Torneo Preolímpico fue un gran resultado. Parece que el único que está en contra de una continuidad es Álvaro González Álzate, quizás el más coherente de todos, por lo menos en este caso.

Pensaría que Reyes tiene “corona” y nunca es cuestionado, pese a que sus resultados no han sido los mejores al mando de las juveniles de Colombia. O que alguien me diga, ¿qué o cuáles han sido los logros IMPORTANTES de Reyes como para avalar una continuidad? No los encuentro, más bien se le han dado muchas oportunidades y es poco o nada lo que ha dejado como entrenador de las categorías menores de nuestro país. Algunos me dirán, es que Reyes obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de 2018 y la de oro en los Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla SÍ, eso es cierto, pero si uno mira el verdadero valor de esto, es mínimo y no suma para lo que se quiere como objetivos importantes.

En eventos de relevancia, como el Mundial de Fútbol y los Preolímpicos, sus resultados no han sido buenos y Colombia se ha quedado a mitad de camino en los objetivos trazados. Aunque la clasificación al mundial hay que calificarla como un logro, más allá de lo bien o mal que le fue después en la competencia.

Lo del más reciente preolímpico, me parece que fue la “tapa”. Se jugaba de local y no se logró el tan anhelado cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sus presentaciones en la primera ronda dejaron mucho que desear y ya en la parte final se rajó. Fue superado contundentemente por Argentina y Uruguay y apenas logró un empate contra Brasil.

Entonces no encuentro el verdadero motivo para que Arturo Reyes siga como empleado de la Federación Colombiana de Fútbol y mucho menos que siga trabajando al lado de Carlos Queiroz. Ese es mucho premio para tan pocos resultados.

¿Se habrá manifestado o habrá entregado algún concepto Queiroz? Claro que no estuvo presente en el Torneo Preolímpico y no pudo ver el comportamiento que ejecutó Reyes en el Eje Cafetero y en Bucaramanga. Pero seguramente investigó e indagó sobre cómo se manejó Reyes en los partidos que disputó durante el campeonato.

La alcahuetería de Jesurún y compañía no tiene sentido. Es hora que nos digan cuáles son los verdaderos motivos para que Reyes siga en su cargo o ¿será que no hay más técnicos en Colombia para que se les brinde la oportunidad de demostrar sus condiciones?

Antes se hablaba de la famosa “rosca paisa”. ¿Será que ahora esto cambió de región?, ¿quién o quiénes y por qué, protegen algo que no ha producido resultados? Muy raro. No me huele bien este caso de Arturo Reyes al frente de las selecciones juveniles de nuestro país.