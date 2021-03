Sin duda Santa Fe mereció ganar los tres puntos en Barranquilla. Luego del gol de camerino, 58 segundos, de Miguel Ángel Borja, el equipo bogotano no volvió a sufrir mayor cosa ante Junior y, por el contrario, luego del empate conseguido a los 32 minutos por Daniel Giraldo, pudo perfectamente obtener el gol de la victoria que no llegó a pesar de varias posibilidades que no se pudieron concretar.

Lo que si queda en claro es que el tempranero gol en contra en vez de desalentar al equipo bogotano lo que hizo fue envalentonarlo y ponerlo a jugar buen fútbol.

Salvo un remate de Borja que pudo desviar Leandro Castellanos al tiro de esquina, Junior no dispuso de más opciones y menos de la pelota que le fue sustraída por el medio-campo 'cardenal', donde Sherman Cárdenas, Leonardo Pico, Daniel Giraldo con el complemento de John Arias y Kelvin Osorio, montaron un juego rápido, con toques de primera intención aunque sin lastimar la portería siempre bien custodiada por el portentoso guardavallas Sebastián Viera que, como casi siempre, volvió a tener una noche redonda.

Ambos goles fueron concebidos con suma estética. El de Junior se derivó de una excelente sucesión de pases entre 'Cariaco' González, Borja, Teo, Hinestroza y el remate de Borja, antes de completarse el primer minuto de juego.

El de Santa Fe fue una acción combinada que comenzó con Torijano, pasó por Jeisson Palacios, Pico, Sherman, Arboleda y el remate preciso de Daniel Giraldo al que no pudo llegar Viera.

Luego del empate, Santa Fe se apoderó del juego sin fructificar todo su dominio a través de la posesión de la pelota.

Junior comenzó mejor el segundo tiempo, tuvo cinco minutos de lucidez, pero después se volvió a caer y nunca más pudo reaccionar.

Santa Fe nunca se conformó con la igualdad, siempre buscó ganar sin llegar a concretar un par de posibilidades claras bien hilvanadas desde atrás.

Tras quedarse con diez luego de la expulsión de Gabriel Fuentes, Junior pudo aguantar el empate hasta el pitazo final Wilmar Roldán.

Santa Fe con 26 puntos y Junior con 24 siguen en el grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones a falta de cuatro fechas para concluir la Liga BetPlay 2021 en su primer semestre.

Total: los tres equipos bogotanos adentro y esperemos que se mantengan. La Equidad, saca que saca puntos. Millonarios, le echa mano a la cantera, juega un fútbol de ataque y produce dividendos y Santa Fe, no es de ahora que juega bien. Desde que asumió la DT Harold Rivera es protagonista y gusta su juego. Qúe bueno! Nos alegran los triunfos capitalinos.