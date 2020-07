Se pinchó el balón

El mundo del fútbol se vio sorprendido con la determinación de la revista France Football de no entregar el premio Balón de Oro 2020, según ellos, por la pandemia del coronavirus.

Una determinación polémica, ya que si bien no podemos estar ajenos al grave problema que se está registrando en todo el mundo por el virus, también es cierto que la mayoría de las ligas se reanudaron y tuvieron un final feliz.

Vea también: Nueva 'piedra en el zapato' de James para salir del Real Madrid

¿Entonces por qué no se llevó a cabo el evento? Argumentaron los organizadores que “circunstancias excepcionales” obligaron a tomar “disposiciones excepcionales”. Porque un año tan singular no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir”, argumentaron los de France Football.

Pero no me queda muy claro, ya que el fútbol en un alto porcentaje no se canceló y por el contrario se reanudó. Me parece que fue una decisión apresurada y que los organizadores debieron tomarse un poco más de tiempo para entregar una determinación definitiva sobre la realización o no del Balón de Oro 2020.

Hemos visto la reanudación de las ligas europeas y se han conocido de igual manera sus respectivos campeones, y las grandes figuras que representan a los clubes más importantes del mundo han estado en los campos de juego. Entonces no hay, a mi parecer, una excusa valedera para la cancelación de tan importante evento. Si las ligas en Italia, España, Inglaterra, Portugal, se hubieran dado por terminadas, como ocurrió en Francia, Bélgica y Holanda entre otras, la situación me parece que hubiera sido distinta, ya que no habría forma de mirar a los mejores jugadores en competencia, pero esto no ocurrió y al final, así fuera sin público, se terminaron de disputar.

Le puede interesar: Henderson, jugador del año para la Asociación de Periodistas de Inglaterra

Ha sido una determinación muy dura y radical, ya que por primera vez desde 1956, la revista France Football no entregará el premio Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Yo creo que fue una decisión más política y publicitaria que otra cosa. Muy seguro que los grandes patrocinadores tuvieron que ver mucho con esta iniciativa.

Es un error haber cancelado el evento. El fútbol merecía que se conociera cuál es el mejor jugador del mundo en la presente temporada. La salud se ha visto afectada, sin duda alguna, pero con protocolos y precauciones, las autoridades definieron que el balón debía seguir rodando en las principales canchas del mundo. Incluso las dos competencia más importantes, a nivel de clubes en esta parte del mundo, se van a seguir realizando: la Champions y la Europa League. De una sola sede desde los cuartos de final, pero se van a disputar.

Jugadores de la talla de Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, entre otros, se vieron perjudicados, ya que dicha determinación para ellos, es como si no hubieran jugado un solo partido con sus equipos. Ha sido entonces una temporada nula y no recibirán premio por lo desarrollado durante este año.

Ahora deberemos esperar un año más para conocer quién es el mejor jugador del planeta, ya que para la revista France Football, el balón durante esta temporada nunca rodó y los estadios, como están ahora, vacíos, nunca tuvieron en sus canchas a los principales protagonistas del mejor espectáculo del mundo. Cosas que pasan en época de coronavirus.