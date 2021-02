Seguimos en carrera

Transcurrido el primer mes del año, no es difícil referirse a la manera como el mundo en general y el deporte en particular siguen enfrentando el terrible azote que ya cumplió un año trayendo solamente dolor muerte, desolación y ruinas.

Sin embargo, el hombre a través de la ciencia pareciera haber encontrado el arma mas eficaz para combatir este invisible enemigo (vacuna), pero mientras se aplica a miles de millones de seres humanos, la batalla sigue en todos los frentes buscando sobrevivir.

Y con ese objetivo, el deporte ha encarado la difícil situación por la que atravesamos, convirtiéndose en símbolo y mensajero de lucha, determinación y esperanza, adaptando medidas y protocolos que le permiten seguir avanzando, no sin tropiezos, pero siempre con la capacidad y valor necesarios para seguir.

Es por ello que actividades como el futbol, baloncesto, automovilismo, tenis y ciclismo – para no citar sino unos pocos- , han continuado o iniciado sus torneos a pesar de las enormes dificultades que esto conlleva, pero han podido demostrar sus viabilidad y capacidad para superar la amenaza que está siempre presente.

En el caso del ciclismo, a pesar de numerosas pruebas aplazadas o canceladas tanto en el campo nacional como internacional, ha comenzado en Francia el domingo anterior con la prueba de un día ( La Marsellesa) y este miércoles tres de Febrero con la Etoile de Besseges, lo que podríamos denominar el GRAN CICLISMO en el que se dan cita los mas granes e importantes equipos y corredores del mundo necesitados de poner en escena todo un movimiento que depende de su aparición en los medios y con ello ante el público, queriendo evitar a todo costo lo sucedido el año anterior.

Con los nombres de Egan Bernal, Rigoberto Urán, Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Philippe Gilbert, Filippo Ganna, etc, etc el lote mundial del ciclismo rueda en este momento en carreteras francesas y se dispone a hacerlo en las de Italia, España, Bélgica, etc., para lo cual se espera que existan las condiciones de salubridad necesarias y las ya conocidas de la temporada anterior que ha dejado numerosas lecciones y experiencias que servirán de plataforma para este 2021.

A pesar de su complejidad, el ciclismo ha demostrado ser un deporte capaz de adaptarse a las circunstancias, creando y aplicando sus propios protocolos y restricciones que le han permitido y le permiten rodar por las carreteras de diversos países y regiones queriendo y creyendo en que es posible llevar a cabo un calendario que se encuentra debidamente planificado desde el año anterior y que incluye los mas importantes eventos mundiales y locales ( Tour-Giro-Vuelta- Olímpicos-Mundiales- Carreras nacionales, etc,etc ).

De este modo, queda claro que el ciclismo y los demás deportes actualmente en actividad tanto a nivel nacional como internacional siguen enfrentando la batalla contra la pandemia que aun está lejos de terminar pero seguramente llegará el momento de alzar brazos en señal de victoria que es lo que toda la humanidad está esperando. Así sea.