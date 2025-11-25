Cargando contenido

Palabras Mayores del 25 de noviembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 10:18

Suárez y Carrascal, en el cielo...

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 25 de noviembre de 2025, destacó a Luis Suárez y a Jorge Carrascal.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 25 de noviembre de 2025, destacó el premio que recibió Luis Suárez tras haber sido el pichichi de la segunda división en España. Vélez analizó la derrota de River con Quintero y Castaño en Argentina. Carlos Antonio se refirió a la jornada de Champions League. Vélez también hablo del inicio de la fecha 3 en los cuadrangulares.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 25 noviembre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
