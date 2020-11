Sucesos extraños han ocurrido este fin de semana largo. Renunció Javier Álvarez a la dirección técnica del Medellín cuando nadie lo esperaba, creemos que ni él mismo, porque en la conferencia de prensa luego de la derrota 2-1 sufrida ante Envigado, Álvarez ya pensaba en la Copa BetPlay para buscar una recuperación y no daba el menor atisbo de renunciar. Así que aquí hay un pedazo que no nos han contado. ¿No sería mejor el Medellín limpió a Álvarez?



Santa Fe galopó el “Todos contra Todos” sumando 40 puntos que no están detrás de la puerta. Pero no de cualquier manera consiguió Harold Rivera trepar al equipo cardenal. Ganó gustando, jugando bien fútbol y si le daban papaya también goleaba.



Sin disponer de la mejor nómina del país enhebró éxito tras éxito, de local y de visitante, sus jugadores aportando al tope, los suplentes rindiendo tanto o más que los titulares. Equipo compacto, si los hay, es ésta versión de Santa Fe 2020.



Ahora deberá comenzar de cero, ya hay quienes lo dan como favorito para el título y no es así. Porque en el sistema de la competencia que se avecina los favoritos vuelven a ser los mismos: Atlético Nacional, Junior, América y Deportivo Cali, los cuatro con nóminas más completas en cantidad y calidad.



La goleada 6-1 que le metió Millonarios a Alianza Petrolera le costó el puesto a César Torres, director técnico. Hacia 26 años que el emblemático club bogotano no le marcaba media docena a un rival en El Campín. Tres de las seis anotaciones en siete minutos: Del Valle, 60’ y Silva, 62’ y 67’.



A pesar del repunte y de sumar 12 puntos de 12 posibles a Millonarios no le alcanzó y finalizó décimo con 30 unidades.



Equidad se metió octavo gracias a vencer al mismísimo América en el Pascual Guerrero con doblete del uruguayo Henry Matias Mier que, con nueve tantos en su cuenta personal, fue determinante.



Llega Alexandre Guimaraes a Atlético Nacional para hacerse cargo del equipo luego de la salida de Juan Carlos Osorio y un interinato de Alejandro Restrepo. Al brasileño le fue bien en el América de Cali coronándose campeón en 2019 pero luego se le suspendió el contrato debido al Covid-19. Esperemos que pueda romper con aquel dicho que reza: “Nunca segundas partes fueron buenas”.



El tiempo lo dirá, primero dejemos que el veterano de 61 años, arregle su contrato y empiece a trabajar.