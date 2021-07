Terrible papelón de América y Junior

Dos eliminaciones e igual número de papelones registraron América y Junior como balance en la presente edición de la Copa Sudamericana, ratificando una vez más que el fútbol colombiano no tiene ropa para eventos internacionales.

Y no es la primera vez. Desde hace años los clubes que representan al fútbol nacional terminan haciendo el ridículo y dejando dentro de sus seguidores la inquietud de siempre: ¿hacen el suficiente esfuerzo los dirigentes por reforzar sus planteles con miras a la competencia internacional o se conforman con lo que tienen para pelear a nivel local?. La respuesta que por ahora, no la tiene nadie.

Pasan los años y la mediocridad del fútbol colombiano queda una vez más reflejada en los vergonzosos resultados que tienen sus representantes tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.

Y es que después del más reciente título logrado por el Atlético Nacional en la Copa Libertadores con Reinaldo Rueda, los descalabros no han dejado de parar y este año la historia se volvió a repetir. Ninguno de nuestros representantes logró llegar a instancias definitivas en los dos eventos coperos de Sudamérica.

Tolima, La Equidad, Junior, Cali, Pasto, Equidad, América, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, pasaron desapercibidos este año y su desempeño fue bastante precario. El balance no pudo ser peor. Disputaron en este 2021, 56 partidos y las cifras son muy lamentables: Apenas lograron 14 triunfos frente a 24 derrotas.

El final lamentable del fútbol colombiano lo terminaron concluyendo América y Junior que se despidieron de la Copa Sudamericana y fueron superados por Paranaense y Libertad respectivamente.

América con un nuevo técnico como Juan Carlos Osorio no reflejó en los 180 minutos ningún cambio con relación a lo que había dejado Jerson González o Juan Cruz Real. Carente del verdadero fútbol que él pregona con un final que lo llevó al fracaso rotundo. Las disculpas surgieron y todo quedó en que no se pudo contar con los refuerzos por un problema de tipo jurídico. Igual el desempeño fue malo y hasta goleado se fue de territorio brasileño.

Para Osorio y su cuerpo técnico el pelear por un título internacional quedó aplazado y su objetivo inicial con este desvencijado América, quedó en eso, promesas y nada más. En el campo de juego no se vio mejoría y nuevamente el equipo rojo dejó viendo un chispero a sus seguidores. Tendrá que mejorar mucho para poder ganar un cupo a Libertadores y Sudamericana para el 2022, de lo contrario nuevamente esa materia que tiene pendiente el entrenador risaraldense no la va a poder superar. En esta oportunidad perdió, como sucedió con el Atlético Nacional.

Junior por su parte con un plantel reducido, según algunos, por las ausencias de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, se fue de la Sudamericana por un gol. Perdió en Barranquilla 3-4 y en Asunción pese a haber superado por la mínima diferencia a Libertad, no pudo lograr el tiquete a la siguiente ronda de la Sudamericana

Situación muy difícil para Luis Amaranto Perea, quien por sus resultados es bastante criticado, ya que no ha podido sacar al cuadro Tiburón adelante y sus ideas futbolísticas no se ven reflejadas en los partidos. Así ante el cuadro paraguayo se haya mejorado un poco en el duelo de vuelta. Igual el objetivo no se cumplió y quedaron en el camino.

Dos ilusiones que se esfumaron y que deben dejar reflexiones a directivos y cuerpos técnicos. Otra vez Colombia se quedó sin representantes a nivel internacional. Una vez más los proyectos no tienen un final feliz y muy seguramente si no hay una planeación seria, las caídas se volverán a presentar en los años venideros.

Son muy conformistas y solo piensan en el dinero que reciben de la Conmebol por participar, pero no refuerzan debidamente sus equipos para hacer un desempeño decoroso.

Queda pendiente para América y Junior en lo que resta del año la liga y tratar de buscar nuevamente un cupo a eventos internacionales para el 2022.

Nada más por hacer. Año perdido y bastante confuso y oscuro para Colombia en la Libertadores y la Sudamericana.

A barajar de nuevo y planificar mejor sus proyectos. No deben ser conformistas. Hay que pensar en grande. No hay otra solución