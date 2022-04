Me molestan las frases “igual mañana toca ir a trabajar”, “eso se sabía”, “a usted la selección, no le da de comer”. Me molesta que la indignación al final se quede en redes sociales.

Ya todos sabemos que la Federación Colombiana de Fútbol es una empresa privada y que como empresa privada toman sus propias decisiones, pero también debemos saber que la ilusión del hincha, que prende un canal de televisión, que compra una boleta para ir al estadio o que compra una camiseta hecha por una marca deportiva tiene derecho a opinar, a protestar y a sentirse decepcionado tras la eliminación.

Hoy me pongo a pensar en la cadena o en el derrumbe de naipes mejor, de la pérdida económica que tendrá el país, luego de la eliminación y no quiero exagerar, pero todo el país estará afectado.



Según la FCF en Rusia 2018, Colombia recibió 17 millones de dólares por su actuación, por clasificar al mundial y pasar a octavos de final. Con esa suma según la misma Federación se vieron beneficiados: Los jugadores de fútbol que participaron en el mundial (premios), sus principales familiares ya que en los acuerdos ellos debían ser invitados con todos los gastos cubiertos, boletas, hoteles y transporte, el comité ejecutivo el cual recibe un sueldo e invitaciones por parte de la FIFA, los amigos de la FCF que fueron invitados con todos los gastos pagos (políticos, empresarios, periodistas, jueces y políticos).



Claro, cuando hay plata todo sale bien. Parte de las ganancias también sirvieron para construir una de las sedes de fútbol más modernas en Colombia y Latinoamérica. Con el visto bueno de la Alcaldía de la ciudad de Barranquilla se invirtieron 10 millones de dólares para su construcción, al evento asistió el presidente Ivan Duque; el presidente de la FIFA, Gianini Infantino; y otras personalidades, claramente con todo pago.

Es lógico que si usted juega bien y lo hace en la máxima escena del fútbol mundial, a la siguiente semana le lloverán contratos que marcarán definitivamente su futuro y el de su familia. Para no ir más lejos ha sido el caso de James Rodríguez en Brasil 2014 y de Yerry Mina en Rusia 2018, no solo por sus contratos con el Real Madrid y Everton sino también por las marcas que hoy los patrocinan. Aquí el gran perdedor será Luis Díaz, su valor en el mercado se mantendrá al presente, bastante bueno, pero sin duda hubiese sido mejor a partir de Qatar 2022.



Continuando con los grandes perdedores es el turno para los patrocinadores. Según el informe de la Asamblea Ordinaria de la FCF, emitido el jueves 17 de marzo de 2022, se “han logrado ingresos por más de 67 mil millones de pesos desde 2019 hasta 2022, los cuales contribuyeron al desarrollo del fútbol del país”. Más allá de la cifra, me pongo a pensar en todas las personas que hoy trabajamos y dependemos de sus utilidades de esos patrocinadores, para poder sostener el puesto laboral.



¿Cuáles son los principales patrocinadores de la FCF?



Sin duda el principal es Caracol Televisión, quien pagó por la renovación de derechos para la transmisión de partidos de la Selección Colombia una cifra de 40 millones de dólares. Claramente era una apuesta a ciegas que hizo el canal, para recoger sus frutos más adelante. Insisto, hoy pienso en todas las personas que dependían de la clasificación para justificar su trabajo o mantenerlo.



Si usted es un aficionado y le gusta comprar la última camiseta de la selección, pues usted seguirá invirtiendo durante 8 años en la marca Adidas, luego de su extensión de contrato. El problema ahora será para Adidas porque sin dudas sus ventas para Colombia van a caer y el diseño de camiseta que tenían para el mundial en Qatar deberá suspenderlo y los contratos con proveedores de tela también. Hasta el que vende la camiseta replica en las esquinas no va a facturar este año.



Así mismo podemos imaginarnos lo que va a pasar con Servientrega, Avianca, Bancolombia, Homecenter, Movistar, BetPlay y Rappi, sin duda los presupuestos y metas de ventas para 2022 deben ser ajustados. No será lo mismo ver un partido acompañado de una cerveza Colombia vs Costa de Marfil, que ver un Ecuador vs Senegal.

Existe un mercado que para nosotros, no es tan tangible como lo es una camiseta o una cerveza y es el mercado digital de diferentes industrias. Hace rato vemos el bombardeo de anuncios sobre apuestas deportivas, cuando juega la Selección Colombia los depósitos en las casas de apuestas aumentan y por supuesto las activaciones de marca. Las aerolíneas y las agencias de viaje se quedaron con el dedo sobre la tecla enter, pues el precio de los pasajes a Qatar también depende de la clasificación de Colombia.



Hace dos días a través de Linkedin me encontré con un video que mostraba la apertura de Juan Valdez en Doha, Qatar, en su apuesta, quisieron aprovechar nuestra tradición y el mundial para destacar “la riqueza de uno de los mejores cafés del mundo”. La idea es estupenda porque se trata de un mercado bastante interesante por su riqueza, pero sin duda le hará falta el verdadero sabor de la tricolor.

Por eso creo que la eliminación es de todos, a todos nos pega, a todos nos afecta así sea emocional, social o económicamente.