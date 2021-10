Millonarios con 73 puntos es el mejor equipo del año 2021 luego de disputadas quince fechas de la Liga Bet Play II. El sábado flageló a Junior aprovechándose de los protuberantes errores defensivos del equipo tiburón que no ha podido acompasar una línea defensiva estable y confiable. Por ahí han desfilado varios hombres con más falencias que virtudes.

Todos se alternan para embarrarla, cuando no es uno es el otro y hasta el bueno de Sebastián Viera ha entrado en ese concurso de fallas garrafales que, por lo general, cuestan goles en contra. Millonarios le metió cuatro pero pudieron ser más.

El equipo azul suma seis partidos sin caer como local y Fernando Uribe(33) llega a ocho goles en su cuenta personal, los mismos de Jefferson Duque(34) de Atlético Nacional, los máximos artilleros del segundo semestre.

Atlético Nacional y Millonarios, con 36 y 32 puntos, respectivamente, separaron cupo entre los ocho equipos que disputarán el título.El verde antioqueño dio buena cuenta del América de Cali que pasa las verdes y las maduras bajo la conducción técnica de Juan Carlos Osorio. El defensor argentino, Emanuel Olivera(31), consiguió el primer tanto con remate bien colocado desde fuera de área y Sebastián Gómez(25), de zurda abajo definió luego de entrar al área tocando con destreza.

Los fanáticos americanos invadieron la cancha y el arbitro Andrés Rojas dio por finalizado el partido antes de tiempo. Alentadora victoria consiguió Deportivo Cali en Rionegro, 1-2 sobre Águilas Doradas. John Fredy Salazar adelantó a los locales pero luego llegaría la remontada verdiblanca gracias a sendas anotaciones de Harold Preciado, 43 minutos y Michael Ortega, 88.

El Cali completa seis partidos sin perder, tres victorias y tres empates. Medellín sigue pujando por meterse entre los ocho aunque apenas pudo empatar como local con el campeón Deportes Tolima. El inacabable, Juan Caicedo(32), de cabeza, puso a ganar al visitante pero un doblete del argentino Agustín Vuletich(30), a los 38 y 65 minutos, le dio vuelta al resultado en favor del rojo de la montaña. Y cuando el equipo de Julio Comesaña tenía los tres puntos en el bolsillo apareció como un fantasma el paraguayo Gustavo Ramírez para igualar ya en tiempo de reposición, 92 minutos.

Medellín no ha perdido como local en todo el semestre, seis victorias y once empates, mientras Tolima hace trece partidos que no pierde, seis triunfos y siete empates.

Deportivo Pereira ganó en Tunja 1-2 a Patriotas y sentenció el descenso de categoría del Atlético Huila porque matemáticamente ya no le alcanzará al equipo opita para mantenerse en Primera División. Patriotas comenzó arriba con gol de penal de Cristian Barrios a los 38 minutos. Danny Cano(35) igualó a los 68 minutos y Carlos Ramírez, de penal, a los 81 minutos, le dio la importante victoria al matecaña.

Deportes Quindío se recuperó luego de tres derrotas seguidas y venció 1-0 a Alianza Petrolera en el Centenario de Armenia con con gol de penal de Jairo Roy Castillo(30) a los 27 minutos.

Jaguares y Envigado no se sacaron ventajas y terminaron empatados 1-1 en Montería. El Topo, Andrés Rentería, a los 19 minutos, señaló su quinta gol personal y el venezolano, José Manuel Hernández, igualó a los 35 minutos para la Cantera de Héroes. El veterano Pablo Rojas falló un penal a los 71 minutos que habría podido significarle los tres puntos a los cordobeses que con 22 puntos mantiene el octavo puesto de la tabla.

Once Caldas venció 2-1 a La Equidad con anotaciones de Juan David Pérez, de penal y Marcelino Carreazo, pase de Harrison Otálvaro. Kevin Salazar descontó para el bogotano.

Santa Fe mantiene esperanza de clasificación luego de ganar 1-2 en Neiva al Atlético Huila que pese a saber con anterioridad que había perdido la categoría jugó con inusitado entusiasmo y vergüenza deportiva hasta hacerle pesar una noche difícil a los bogotanos. Leandro Castellanos le atajó penal a Herlin Suárez a los 56 minutos. Jersson González(20) aprovechó certero pase de Kelvin Osorio para poner en ventaja a Santa Fe, a los 77 minutos pero Ronaldo Royero igualó a los 89.

Ya en tiempo añadido, el argentino Matías Gastón Castro, convirtió el gol de la victoria que fue celebrado ruidosamente porque mantiene a Santa Fe con posibilidades de clasificación. El equipo bogotano no pierde como visitante hace siete partidos, cuatro victorias y tres empates. Con 20 puntos, Santa Fe enfrentará en El Campín el próximo jueves 28 a Jaguares, octavo con 22 unidades.