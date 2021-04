Un cajón real para Juan Cruz

Desde su arribo a la dirección técnica del América, Juan Cruz Real tuvo mucha resistencia y aún después de haber conseguido un título, se siguen sintiendo pasos de animal grande y voces que aseguran que se irá a mitad de semestre.

El nombre de Juan Cruz siempre estuvo en la carpeta del hoy máximo dueño del cuadro americano Tulio Gómez, quien hizo dos intentos en traerlo: el primero fue fallido y el segundo en plena pandemia y tras la salida de Alexandre Guimaraes fue designado como timonel del cuadro vallecaucano.

El comienzo no fue bueno, incluso tras unos malos resultados en la liga local se llegó a decir que iba a ser sustituido y mucho más tras la pronta eliminación de la Copa Libertadores del 2020. Los que no querían que Cruz Real estuviera al frente del América comenzaron a gestionar una campaña turbia para tumbarlo de su cargo, sin embargo, Tulio Gómez lo aguantó, ya que estaba seguro que le podría entregar buenos resultados al final del año.

El sector que no quiere al entrenador argentino tuvo que aguantar su permanencia en el América, ya que con el pasar de los encuentros del año anterior, Juan Cruz Real silenció esas críticas con un título ganado sin discusión en una final bastante reñida ante el Independiente Santa Fe.

Pero Juan Cruz no es ajeno a todas esas voces en contra y con el pasar de los días ha declarado que su trabajo es lo único que lo sostiene en el cargo a pesar de que llegan muchas hojas de vida al escritorio de Tulio Gómez, buscando que el dueño del América las estudie y lo releve de su cargo.

El entrenador argentino no tenido una estabilidad importante desde su arribo al América. Los rumores que aseguran que va a salir del equipo lo intranquilizan y no lo dejan trabajar de la manera más prudente.

Durante el 2021 la campaña del América no ha sido muy buena y apenas logró clasificarse a los cuartos de final de la Liga BetPlay, de una manera muy sufrida, se puede decir que casi raspando logró el objetivo de llegar a las finales.

Tras lograr el anhelado tiquete, Juan Cruz Real envió un claro mensaje al máximo y único accionista del América: "Gracias también a don Tulio Gómez que nos dio la oportunidad de llegar el año pasado al club. Sé que a él le andan hablando alrededor, le digo acá con mucha humildad que no se deje hablar, que crea en los jugadores, que crea en este grupo".

En las más reciente horas surgió el nombre de Juan Carlos Osorio, para llegar a la dirección técnica del América, pero Tulio Gómez lo desmintió rotundamente. Sin embargo, queda clara la teoría que de alguna parte sí le hablan al oído a Gómez y le están tratando de hacer cambiar la idea de respaldo total a la gestión de Juan Cruz Real.

Es una pena que a un técnico no lo quieran por el simple hecho de no tener un nombre rimbombante. A estas alturas y no se sabe por qué, Juan Cruz Real no ha podido convencer a sus críticos y por el contrario día a día le siguen buscando el quiebre.

Ojalá que la derrota, muy justa, por cierto, en la apertura del América por la Copa Libertadores ante Cerro Porteño no vaya a terminar con su salida del América. No hay plantel para pelear ni siquiera el segundo lugar en su grupo. No llegaron jugadores importantes para competir debidamente en la Libertadores. Seguro que en esto debe tener algo de culpa Juan Cruz Real por no haber exigido, pero al final el que decide en el arribo de jugadores es el que pone la plata y al parecer no optó por reforzar al equipo para la doble competencia.

A Juan Cruz Real le queda, sin decir que América está eliminado de la Copa Libertadores, pelear mano a mano por la liga colombiana; en donde, con lo que hay, muy seguro puede llegar a logar cosas importantes.

Es una lástima que agentes extraños sigan intentando desestabilizar un trabajo que así a algunos no les gusté ya dio los frutos que se querían ganando el bicampeonato en el 2020.

Amanecerá y veremos si Tulio Gómez se pone firme y sigue respaldando a la persona que trajo contra viento y marea para que manejara al América de Cali.