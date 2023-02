Un 'rocoso' Equidad le aguó la fiesta de cumpleaños al América en el Pascual

La celebración anticipada delos 96 años del América de Cali fue estropeada por La Equidad de Alexis García y los seguidores de los Diablos Rojos debieron resignarse con un magro empate con sabor a derrota.

Desde tempranas horas de la tarde sabatina, los fanáticos se acercaron al estadio Pascual Guerrero, había ambiente de fiesta porque el equipo llegaba de dos presentaciones anteriores con alto contenido futbolístico, un juego agradable y ocho goles convertidos ante Unión Magdalena y Pasto.

Se sabía que La Equidad no sería una perita en dulce. La idea era resolver lo más pronto posible el partido y, por eso, los jugadores salieron con las pilas bien puestas, crearon situaciones de peligro sobre la portería defendida por el portero uruguayo, Washington Ortega(28), hasta que a los 18 minutos, el delantero argentino Facundo

Suárez(28) convirtió pero la acción previa fue anulada por fuera de lugar del nueve escarlata.

De allí en adelante no fue lo mismo. América se descompuso y los jugadores visitantes se envalentonaron para con base a infracciones reiteradas sacarle ritmo al juego, cortar los avances contrarios e intentar hacerle daño a Diego Novoa. Como efectivamente ocurrió cuando un remate de Didier Bueno(22) que no llevaba mayor riesgo no pudo contener el portero y David Camacho(25), perfectamente concentrado en el partido, llegó para poner arriba a su equipo.

Menos mal que América pudo empatar en el último minuto del tiempo de reposición, 48 minutos, con anotación de Carlos Darwin Quintero(35) porque el haberse ido a los camerinos abajo en el resultado no era lo más esperanzador ante un adversario mañoso y enredador.

El segundo tiempo le sobró al partido porque se hizo confuso por las infracciones a las que apelaba La Equidad para controlar a un América que no volvió a encontrar armonía en su juego.

Esta vez la yunta Carlos Darwin Quintero-Iago Falque no pudo asistir a Facundo Suárez, estrechamente vigilado a veces con juego violento.

La fanaticada americana salió aburrida por el resultado y porque la brillantez de los juegos anteriores no se pudo repetir en el día de su cumpleaños.