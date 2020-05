Un solo campeón y ya

Día a día siguen los estudios y los documentos van y vienen en las oficinas del Ministerio del Deporte y de la Dimayor, para concretar cuando se dará inicio de una vez por todas a las ligas del fútbol en Colombia.

Hay un protocolo exigido por el gobierno nacional y los dirigentes del balompié local saben que lo deben cumplir al 100%, si quieren tener el aval definitivo para dar inicio a la primera etapa del regreso, que debe ser sin duda alguna, realizar por parte de los clubes una buena pretemporada, para poner a tono de nuevo a sus planteles, que llevan más de dos meses sin competencia.

Recientemente Ernesto Lucena, ministro del deporte, dio respuesta al pliego presentado por Dimayor y les solicitó resolver 10 inquietudes que tiene con respecto a la reanudación del fútbol, las cuales deben ser resueltas en el menos tiempo posible para que sean estudiadas y analizadas de cara al sí que están esperando por parte de la Presidencia de la República para reanudar labores.

Muy seguro que una vez que todo quede resuelto, los directivos entrarán a analizar qué desean de cara a lo que resta de este 2020, ya que la Liga y Torneo BetPlay quedaron a mitad de camino debido a la aparición de la Pandemia del Coronavirus.

Si bien es cierto que nadie quiere perder dinero, de hecho ya lo están perdiendo, deben pensar muy bien que es lo que quieren para el remate del año, teniendo en cuenta que tienen a parte del virus, otro enemigo letal y es el tiempo, que pienso que para lo que ellos plantean inicialmente no les va a cuadrar y es jugar lo que resta de la Liga I y después comenzar otra durante lo que resta de este año.

Partiendo que el gobierno en los próximos días evalúe las respuestas a los 10 interrogantes y se llene de motivos y lo apruebe, hay que pensar desde cuándo darán la autorización para iniciar los entrenamientos, si hay suerte esto sería a mediados de junio, no creo que antes deban dar el visto bueno, por todo lo que significa volver sin tener riesgos. A esto hay que agregarle que Dimayor deberá tener todo listo para desarrollar lo que se les ha exigido y que le den un excelente cumplimiento, de lo contrario si no está todo implementado, pasarán los días y no se podrá dar luz verde al comienzo de las prácticas.

Han manifestado los entendidos en la materia como algunos preparadores físicos, que debe hacerse una pretemporada completa y esto duraría unas tres semanas más o menos. Argumentan que los jugadores deberán tener inicialmente varios días de adaptación, luego comenzar con los entrenamientos en sí y después que estén listos, antes de iniciar el campeonato, deberán los equipos disputar mínimo 2 o 3 partidos amistosos. De esa manera quedarán dispuestos para la reanudación de la competencia.

Deben ser sensatos los dirigentes de Dimayor y de una vez planificar el presente con una culminación decorosa de lo que no se pudo terminar hace varias semanas y después analizar que quieren para el futuro. Como el problema es tiempo, y como aún no se sabe cuándo comenzará a rodar el balón deben ser prudentes y jugar lo que resta del año a un solo torneo, es decir una sola Liga BetPlay y al final de año un solo campeón.

No tendría sentido apeñuscar fechas para terminar rápido lo que quedo a mitad de camino y comenzar de igual manera otra liga para dar los dos campeones como a ellos les gusta, esto desgastaría a los jugadores que vienen de una para muy larga. Deben escuchar por primera vez a los especialistas y muy seguro que ellos les advertirán que es lo mejor para los protagonistas del espectáculo, que al final de cuentas son los que padecen por las malas decisiones que ellos toman.

Ojalá esta crisis mundial por primera vez los haga pensar en frío y tengan en cuenta que primero es la salud y después el espectáculo. Mucha prudencia y tacto a la hora de tomar una determinación. Ellos saben que el gobierno nacional los va a tener en la mira, un resbalón y les podrían parar el negocio, así sea privado, como lo dijo alguna vez el inefable presidente Jorge Enrique Vélez.