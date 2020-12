Una triste goleada para Santa Fe

América de Cali goleó a Santa Fe en el partido de ida de la Final de la Liga BetPlay para comenzar a bordar la estrella quince en el escudo del 'diablito rojo'. Ni el más optimista de los hinchas americanos imaginaba semejante resultado tan largo a favor de su equipo.



Una final inesperada porque se suponía sobre el papel que habría paridad de fuerzas, pero en la práctica todo salió favorable al vigente campeón dada la efectividad de Yesus Cabrera, Luís Sánchez y Santiago Moreno, autores de los tres goles a los 24, 62 y 78 minutos, que determinaron la amplia victoria americana.



El inobjetable 3-0 ha dejado mal parado a Santa Fe para el juego de vuelta que se disputará el domingo 27 en El Campín.



Fiel a su estilo de proponer siempre, Santa Fe salió a poner condiciones con la pelota mediante un juego rápido ofensivo, aunque carente de profundidad y, sin la pelota, presionando al América para recuperar rápido sin darle chance a su oponente de elaborar jugadas de ataque.



Le puede interesar: Los dos otros fichajes que quiere Guimaraes para Nacional: Quiénes son y dónde juegan



Fueron 24 minutos de protagonismo 'cardenal' poniendo dinámica, estrellando un cabezazo de Dixon Rentería en el travesaño hasta que Yesus Cabrera de zurda, aprovecha un rechazo corto para ponerla contra el poste a donde no pudo llegar Leandro Castellanos.



El gol en contra desacomodó a los dirigidos por Harold Rivera que nunca más volverían a asumir el liderazgo del partido.



Una segunda anotación invalidada al América por intervención del VAR pudo ser un campanazo de alerta para los rojos capitalinos.



Se requería modificar su estilo de juego pero no ocurrió así, siguió buscando el empate se desarropó en defensa cuando era oportuno mantener el cero en su propia portería. Los goles del América fueron llegando hasta extender el resultado a una diferencia que será muy complicado modificar en Bogotá.



Vea también: Batalla por la remontada: Diego Valdés y el mensaje a la hinchada santafereña



No es de nuestro agrado caer en las trilladas frases de “esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar”, “los partidos hay que jugarlos”, para ampararnos de una eventual equivocación cuando arriesgamos una opinión antes de jugarse un partido pero en esta ocasión debemos ser claros y contundentes:



Esta final parece cerrada a favor del América después del 3-0 en Cali.



Eso sí, aspiraríamos a que Santa Fe cambie totalmente la pálida imagen dejada en el partido de ida, oponga seria resistencia y si le toca perder sea con las botas bien puestas.



Le hemos seguido la campaña a Santa Fe y tenemos claro que este equipo es capaz de jugar partidos brillantes que lo han llevado a ser el primero del 2020 en Colombia con 47 puntos pero también, capaz de magras presentaciones, partidos desconcertantes, como contra Pasto que perdió en Cuartos de Final solo 1-0 porque los nariñenses no supieron definir la buena cantidad de opciones que se le presentaron y en la noche del domingo 20 de diciembre cuando América sí aprovechó las ventajas y con un categórico 3-0 dejó virtualmente definida la Final 2020 del fútbol colombiano.