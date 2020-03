VAR y Valeriana para Pimentel

Ocho fechas y apareció la ira, cólera y furia del directivo del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel Murcia. Al final del partido, que su equipo empató 2-2 ante Alianza Petrolera, el dirigente saltó a la cancha del estadio La Independencia de Tunja para agredir al árbitro del encuentro, el vallecaucano Luis Sánchez. Por fortuna para Pimentel, sus acompañantes y jugadores del equipo boyacense lo detuvieron y no pudo cumplir con su cometido.

Lo de Pimentel es reiterado; le ha tocado pagar muchas multas y sin embargo esto no lo ha detenido en sus airadas protestas y reclamos. En esta oportunidad aseguró que el juez central del encuentro había agregado mucho tiempo y que a la postre eso significó la paridad para el cuadro ‘petrolero’, sobre el minuto 95 del juego.

Pimentel, muy polémico como jugador, técnico, directivo y dueño, no ha dejado de armar escándalos en el fútbol profesional colombiano. Siempre se ha quejado de los malos arbitrajes, argumentando que a su equipo lo persiguen los ‘Hombres de Negro’.

Lo más reciente me parece que rebosó la copa. No sé y no tengo las pruebas para estar o no de acuerdo con sus argumento. Pero lo que no puedo aceptar es que en su papel de directivo, ingrese como el peor de los delincuentes a intentar a agredir a un árbitro porque se sintió perjudicado.

Su papel de dirigente, dueño y accionista, no le puede permitir cometer esos actos de violencia, sobre todo cuando se está tratando de erradicar a las ‘Barras Bravas’ del balompié nacional. Es un mal ejemplo el que Pimentel Murcia dio el pasado domingo en contra de la labor que realizan los que quieren sacar y borrar definitivamente a los violentos de los estadios.

No me cabe en la cabeza que el presidente del Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester City o Bayern, por mencionar a algunos directivos del fútbol europeo, ingresen al terreno de juego para tratar de golpear a un árbitro por el simple hecho de no estar de acuerdo con una determinación que los árbitros haya tomado en un partido de sus respectivas ligas.

Lo de Pimentel debe ser estudiado con mucho cuidado, no voy a pedir una sanción, ya que muy seguramente la tendrá. Es más, en otras ocasiones sobre esto dijo: “que me vuelvan a multar, pero tiene que haber una depuración del arbitraje”, lo que significa que poco o nada le importa una sanción o multa. Lo que sí le solicito respetuosamente al dueño del Boyacá Chicó es que sea más mesurado y que si quiere hacer un reclamo lo haga de una manera diferente y no incitando a la violencia como lo protagonizó el domingo anterior en Tunja.

Si Pimentel tiene las pruebas de que lo están robando, pues que las muestre y esto le ayudará muy seguramente a la limpieza del fútbol colombiano. Si él sabe algo sobre el manejo que le están dando al arbitraje y a la forma como se desarrolla el campeonato, pues que diga y señale a las personas que según él están haciendo su negocio con el fútbol.

De dónde acá un presidente, dueño, directivo o persona que maneja un club dice que entrega una recompensa para quien le diga qué es lo que ocurre en el fútbol colombiano, por lo menos así lo manifestó en sus Redes Sociales: “Ofrezco 50 millones d recompensa y guardo la confidencialidad a quien me d pruebas, (fotos,llamadas,grabaciones, videos,etc )para poder saber a ciencia cierta lo q esta pasando”. Esa petición, me pregunto, ¿tiene sentido?

Además fue muy claro en advertir que “implantaron un código de silencio por medio de un reglamento de sanciones multimillonarias que no permite el derecho público y universal a la protesta a propietarios, presidentes o dirigentes, es decir les quedó el camino expedito para hacer con el futbol lo que quieran”. (sic)

Son acusaciones muy graves y por ello debería él aportar las pruebas suficientes, pero no decir que va a entregar una recompensa, eso no tiene razón de ser.

Y para acabar de ajustar su furia contra todo el mundo manifestó: “Que verguenza tener que utilizar este medio para defender lo que NO hacen los periodistas, noticieros y acomodados, estoy mamado de tener que jugar contra todo el sistema”.

Señor Pimentel más respeto. Le reitero, si sabe quiénes son las personas que ocultan cosas, denúncielas: con nombres propios, pero no nos meta a todos en el mismo costal.0

Se volvió costumbre hacer señalamientos, sin dar nombres y eso me parece grave, porque todos quedamos en tela de juicio. Como usted lo señaló en su cuenta de Twitter, también estoy cansado de sus malos procederes y de sus enfados y molestias, no sé contra quién o quiénes y después termina señalando a todo el mundo; pero no es concreto en dar nombres y en entregar las pruebas al respecto.

Sería muy bueno que dijera quiénes o qué es lo que no está bien en el balompié nacional y como lo manifestó en su cuenta de Twitter: “Hoy los resultados en el fútbol (sic) los mandan y los deciden las apuestas, no los equipos”. Pruebas, señor Pimentel, y no tantas palabras, que al final se quedan ahí y se las lleva el viento. Lo peor de todo es que la mayoría queda enlodado con sus acusaciones y solo por el simple hecho que usted se sintió robado.

PD: para finalizar, le recuerdo que usted votó a favor del actual patrocinador del fútbol colombiano BetPlay. Solo dos clubes no estuvieron de acuerdo: La Equidad y Cortuluá.