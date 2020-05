Seguimos en cuarentena y las noticias continúan generándose en medio del aislamiento preventivo en todos los sectores y el fútbol no es la excepción. Una de ellas tiene que ver con el jugador colombiano Sebastián Villa, quien se ha visto envuelto en un escándalo por un supuesto maltrato intrafamiliar.

A comienzos de la presente semana, su pareja sentimental, Daniela Cortés, lo denunció por medio de imágenes, textos y videos que publicó en su cuenta de Instagram: ‘‘Fueron dos años viviendo juntos, de muchos sufrimientos, en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó”, señaló.

Al parecer estas agresiones vienen de tiempo atrás aunque no las dio a conocer en su momento, pero al no soportar más la violencia hizo los señalamientos en contra del futbolista, que hoy en día pertenece a las filas del club argentino Boca Juniors.

Las acusaciones no solo llegaron por parte de su actual pareja. Conocidas estas denuncias, la ex novia de Villa, Alexandra Marín, salió a la luz pública para reafirmar lo dicho por Cortés y agregó que durante el tiempo que estuvieron como novios, Villa la maltrataba y ese fue el motivo por el cual terminaron su relación. Incluso Marín aseguró que habló con Daniela y le expuso el verdadero motivo por el cual terminaron, pero que Villa lo había desmentido totalmente.

Le puede interesar: Los descargos de Sebastián Villa: "Nunca ejercí violencia de ningún tipo"

Muy triste que en esta época de crisis mundial por la presencia de la pandemia del Coronavirus, y sobre todo con un deportista reconocido como Sebastián Villa, se registren estos inconvenientes. Situación que en nada ayuda a la imagen del jugador colombiano, que hoy en día está señalado como un agresor, no de una, sino de varias mujeres.

Sobre el tema Villa dijo que no sabía el motivo por el cual se estaban publicando estas acusaciones en contra suya: "A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, yo tengo a mi madre, a mis hermanas, tengo a mis sobrinitas y primitas, tengo mujeres en mi familia. Aclararles que no estoy en mi casa y no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó”, señaló en un video el jugador de Boca Juniors. Incluso el propio jugador días después denunció a su actual pareja sentimental, Daniela Cortés, porque según él, esta mujer lo estaría extorsionando. Situación bastante compleja que solo se podrá dirimir en los juzgados

El propio club argentino tomó cartas en el asunto y emitió un comunicado que entre otras cosas dice: “El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género”.

Esta grave situación no debe quedar ahí. La justicia es la que debe decidir sobre el caso si se comprueban las agresiones de Sebastián Villa. No hay derecho a que se sigan presentando esta serie de anomalías, y al final no suceda nada y todo quede en acusaciones y conciliaciones. Debe haber mano dura y no dejar pasar estos actos de violencia contra del género femenino.

Lea también: El 'Cucho' Hernández dio pistas sobre su futuro y el club en el que jugará

Mientras eso sucede, la Federación Colombiana de Fútbol lamentó el hecho y aseguró por intermedio de su presidente, Ramón Jesurún, que esperan las conclusiones de las investigaciones para tomar determinaciones. Incluso se indicó que Carlos Queiroz, técnico de la selección Colombia también está al tanto del problema y mostró su preocupación por lo revelado en contra de Villa.

El caso de Villa no es nuevo en el ámbito del fútbol colombiano. Algo parecido se presentó con Pablo Armero, quien estuvo en una cárcel de Miami, tras ser juzgado por agresión doméstica a su esposa: le cortó el cabello a la fuerza, luego de que ella se reusara a tener relaciones sexuales con el futbolista. Situación que no fue óbice para que José Pékerman lo convocara meses después a la selección. Estos hechos tan lamentables no pueden permitirse con el actual técnico portugués. Si se comprueba que Sebastián Villa maltrata a las mujeres no debe permitirse que sea tenido en cuenta para ser convocado al combinado nacional.

Mano dura y ejemplarizante para este tipo de hechos. Ya es hora de acabar con la violencia intrafamiliar.

Por lo menos, y mientras pasa la cuarentena en Buenos Aires, Villa estuvo alojado en la casa de Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate; y no podrá acercarse a 1.500 metros de Daniela Cortés y no podrá salir de la capital argentina.

Ojalá todo se solucione pronto, con justicia, por el bien de la igualdad de géneros y de un deporte que no puede ser referente de maltratos en ningún escenario.