Voces del Deporte del 8 de septiembre del 2025
Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 10:24

Voces del Deporte EN VIVO 8 de septiembre: Los paisas sacaron la cara

En Voces del Deporte de este lunes 8 de septiembre hablaremos de la fecha de clásicos de la Liga Betplay.

En Voces del Deporte de este lunes 8 de septiembre hablaremos de la fecha de clásicos de la Liga Betplay. También haremos referencia a la última rueda de prensa dada por Néstor Lorenzo, previa al partido contra Venezuela.

Los paisas sacaron la cara en la Fecha de Clásicos de la Liga Betplay | VDD – 8 de septiembre
