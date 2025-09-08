Actualizado:
Voces del Deporte EN VIVO 8 de septiembre: Los paisas sacaron la cara
En Voces del Deporte de este lunes 8 de septiembre hablaremos de la fecha de clásicos de la Liga Betplay. También haremos referencia a la última rueda de prensa dada por Néstor Lorenzo, previa al partido contra Venezuela.
Los paisas sacaron la cara en la Fecha de Clásicos de la Liga Betplay | VDD – 8 de septiembre
