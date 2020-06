Volvieron las emociones a España y Messi sigue en lo suyo

Tal como se esperaba, Bayern Múnich mantuvo su paso firme, venció 2-1 al Mönchengladbach y quedó a tres puntos de obtener su octavo título consecutivo en la Bundesliga. No jugaron Thomas Müller y Robert Lewandowski, dos de sus figuras de postín, por acumulación de tarjetas amarillas pero quienes los reemplazaron cumplieron a cabalidad.



El francés, Michaël Cuisance(20), de notable técnica en su pie izquierdo en lugar de Müller, el mejor pasador de la temporada y Joshua Zirkzee(19), punta neerlandés, autor del primer gol al aprovechar un grosero error del portero suizo, Yann Sommer(31), que equivocó el pase y le dejó servida la pelota al juvenil que sin dudar firmó su cuarto gol personal.



M’gladbach igualó once minutos después por un autogol del francés Benjamin Pavard que arrastró el balón con sus piernas para dejar sin reacción a Manuel Neuer.



Sin perder la calma, Hansi Flick supo mover sus fichas: puso al atacante ghanés, Kwasi Okyere y al francés, Kingsley Coman por Ziekzee y Cuisance.



Alphonso Davies y Javi Martínez acudieron también al llamado del estratega en lugar de Hernandez y Perišić.

Sobra advertir que Los Potros fueron briosos durante todo el partido. Sufrieron la lesión de Marcus Thuram(22) apenas a los nueve minutos de iniciado el juego y para peor, su arquero, como lo consígnanos arriba, regaló el gol primer tanto.



Empero, salió un juego agradable, de suficiente intensidad de parte y parte. Neuer interpuso su capacidad ante llegadas de Hermann.



A cuatro minutos del final, Leon Goretzka capitalizó una brillante jugada armada entre Davies y Pavard. Centro del campeón mundial francés y el remate en posición de delantero del mediocampista bávaro.



La victoria deja al Bayern Múnich a un paso de una buena consagración. De vencer el

martes 16 a Bremen se coronaría campeón con dos fechas de anticipación.



Robert Lewandowski con 30 tantos parece ser indestronable de su condición de máximo artillero. Timo Werner, Leipzig, le sigue con 25. El colombiano, John Córdoba, Köln, sigue marcando goles para su cuenta personal en un equipo al que se le olvidó ganar, siendo el único que no ha podido ganar durante la pandemia por el covid-19.

Córdoba, por su parte, suma 13 tantos.



Al margen del titulo, las tres jornadas que restan servirán para definir los otros tres cupos alemanes para la Champions League que, en realidad, serían dos porque la plaza del Dortmund también está definida.



Leipzig(62), Leverkusen(57) y M’gladbach(56), lucharán por la clasificación. En la parte baja de la tabla de posiciones, Paderborn(20) está condenado. Bremen(28), Düsseldorf(28) y Mainz(31), lucharán por no descender de categoría

.

En España volvimos a la competencia con los todopoderosos Barcelona y Real Madrid dispuestos a no ceder posiciones.



Barcelona fue a las Islas Baleares y apabulló 0-4 al Mallorca. Real Madrid superó sin miramientos al Éibar en el estadio Alfredo Di Stéfano por 3-1.



Lionel Messi con un gol y dos asistencias fue la figura de la cancha. El mejor jugador del mundo llega a 20 anotaciones para completar doce temporadas consecutivas alcanzando 20 o más goles, un récord más para adicionar a su brillante carrera deportiva.



Real Madrid liquidaba 3-0 al enjundioso Éibar al finalizar el primer tiempo. Toni Kroos, Sergio Ramos y Marcelo en 37 minutos liquidaban el pleito. En la etapa se lesionaron Eden Hazard y el capitán Ramos. El equipo bajó su rendimiento y posibilitó que “Los Armeros” reaccionaran hasta conseguir el gol des descuento sobre los 60 minutos con un gol rarisimo porque el remate del argentino De Blasis pegó en la espalda de Pedro Bigas para descolocar al inmenso Thibaut Courtois.



Fue el partido 200 para Zinedine Zidane como DT del Real Madrid con 132 victorias, 42 empates y 26 derrotas, 489 goles a favor por 210 en contra y un rendimiento del 73 por ciento.



Sus títulos:



2 Mundial Interclubes (2016, 2017).

3 Champions League(2016, 2017, 2018).

2 Supercopa de Uefa(2016, 2017).

1 Liga de España(2017).

2 Supercopa de España(2017, 2020).