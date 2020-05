Ya vamos llegando

No, señores, me parece que ese no es el camino, tendríamos que pensar más en la gente y las familias que viven del fútbol. Claro, tendremos que cumplir a rajatabla todas las disposiciones emanadas del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de salud porque la vida está en el primer lugar de la fila.

Es el momento de ponernos en el mismo camino y tirar para el mismo lado sabiendo que el fútbol colombiano tiene muchos problemas, pero me parece que lo primero es arrancar este carro que lleva parado dos meses. Después, cuando empiece a volver todo a lo que llamaremos normal, el gobierno con sus herramientas jurídicas podrá poner en cintura a quienes no cumplan como clubes con sus empleados.

Este enemigo oculto, que no se deja ver pero que golpea sin mirar, tendrá que ser nuestro aliado mientras no aparezca la famosa vacuna, así como hemos tenido que vivir con tantos otros males durante la historia de la humanidad. De cada uno de nosotros dependerá cómo enfrentamos el futuro inmediato, lo único cierto es que tendremos que mirarlo a la cara, no hay de otra.

El técnico alemán Jurgen Klopp dijo que “el fútbol es maravilloso incluso a puerta cerrada”. Ahora solo quiero decir, ¡qué viva el futbol!