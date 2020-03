Abanderado de Colombia en Barcelona 92' vive un drama en Brasil por culpa del coronavirus

“Yo veo desde de la ventana, en el sitio donde estoy, gente por las calles todo el santo día para arriba y para abajo, carros y motocicletas circulando... La vida ha seguido normalmente y esto está grave. Yo acabo de estar en Europa, en Polonia, y es la cosa más impresionante del mundo. No sé si es que los europeos son demasiado disciplinados. Uno ve las medidas que están tomando allá… Yo la verdad me asusté mucho”, aseguró Bernardo Tobar con notoria preocupación.

Y es que quien debutará a nivel olímpico en Los Ángeles 1984 tiene temor de ser contagiado en Brasil, el país latinoamericano con mayor número de infectados y con la tasa más alta de mortalidad por cuenta del Covid-19. Si por desgracia acá me llegó a enfermar, me llegó a contagiar, qué va a pasar conmigo. “Yo no tengo a nadie para que me lleve a un hospital. En el edificio donde vivo son todos matrimonios de ancianos, personas de 70, 75 años. Personas que viven el día encerradas en sus apartamentos. Entonces me llega pasar algo, uno cómo hace. Quién viene por uno, quién lo lleva a un hospital. Estoy impresionado por las cosas que están pasando”.

Aunque desea regresar a Colombia, Tobar reconoce que es difícil. “He estado averiguando, pero no tengo manera de salir. La única manera de salir es por aire. Brasil es un país sumamente grande y tiene un tapón con el resto de países de Sudamérica como la amazonía”, añadió.