Alfredo Linares rompió récord histórico en el motociclismo colombiano

El motociclismo colombiano vivió un momento inolvidable el pasado domingo 28 de septiembre de 2025, durante la segunda válida del GP Colombia, el campeonato nacional de velocidad organizado por Fedemoto. En el emblemático Autódromo de Tocancipá, los mejores pilotos del país se enfrentaron en una jornada cargada de adrenalina, pero fue Alfonso “Alfonsito” Linares, del equipo Ducati Colombia, quien se robó todas las miradas al romper el récord de pista en la categoría Super Bike.

Linares, considerado uno de los grandes talentos del motociclismo nacional, logró un tiempo de 1:08.885 a bordo de una poderosa Ducati Panigale V4R, superando así la marca que desde 2017 estaba en manos de Tomás Puerta, quien había dejado el cronómetro en 1:09.064. Con esta hazaña, el piloto bogotano no solo se adueñó del récord absoluto del trazado, sino que también inscribió su nombre en la historia del deporte motor colombiano.

El logro de “Alfonsito” se dio en el marco de una competencia vibrante, en la que participaron categorías de alto nivel como X Bikes, Super Stock, Super Sport y la ya mencionada Super Bike, considerada la máxima expresión del motociclismo nacional. El dominio técnico de Linares y el rendimiento excepcional de su máquina italiana fueron la combinación perfecta para conquistar una marca que parecía inalcanzable.

Desde Ducati Colombia, la celebración no se hizo esperar. En su comunicado oficial, la marca expresó su orgullo y felicitó al piloto por este resultado extraordinario: “Queremos felicitar a Alfonso Linares por dejar una huella imborrable en el motociclismo nacional y en la historia del Autódromo de Tocancipá”. Además, reafirmaron su compromiso de seguir impulsando el talento colombiano y de llevar “el espíritu Ducati a lo más alto de la competencia”.

El récord alcanzado por Linares representa más que una cifra: simboliza el crecimiento del motociclismo en Colombia y el impacto de equipos como Ducati en el desarrollo de pilotos locales. Con esta gesta, el campeonato GP Colombia se consolida como una vitrina de alto rendimiento para los deportistas que buscan trascender fronteras.

Sin duda, la jornada del 28 de septiembre quedará grabada en la memoria de los aficionados. Alfonso Linares y Ducati Colombia demostraron que la pasión, la precisión y la velocidad pueden unirse para escribir una nueva página dorada en la historia del motociclismo colombiano.