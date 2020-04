Amanda Coneo: vivir en Francia en tiempos de coronavirus

“Yo estoy en Cannes, acá la situación no es tan alarmante respecto a los casos”, dijo Coneo en Centro Deportivo de Antena 2. La voleibolista, sin embargo, está asombrada por lo que se ve en las calles. “Acá se acatan muy bien las reglas. Por ejemplo, cuando tengo que salir al mercado, obviamente uno tiene acá su permiso para salir, yo no veo ni un alma en la calle. Eso es algo de admirar porque quiere decir que estamos respetando las reglas, pero no se en realidad como está la cosa en Francia como tal porque no veo noticias. Estoy un poco despegada de ello. Pienso las cosas de una manera muy tranquila y que esto va a terminar”, relata.

“Prefiero llevar este ritmo de vida que tengo acá”, dijo la mejor jugador que tiene su disciplina en Colombia. “Estoy tranquila, haciendo lo que puedo. Estoy muy cómoda acá, entonces no me puedo quejar en ese sentido. Hace falta la familia y todo, pero también tengo cosas que hacer acá, estudiar, hacer mis rutinas de entrenamiento y demás”. Al respecto, también comentó que seguirá un año más en suelo galo.

“Yo terminé mi contrato acá en Cannes, y elegí a otro equipo en Francia, pero todavía no puedo decir el club. Tengo que esperar a que se oficialice todo lo concerniente al contrato. El proyecto del otro equipo me pareció muy interesante. Me incline más por el proyecto que en realidad están armando. Eso fue lo que más me motivó”.