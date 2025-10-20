Ángel Barajas clasificó a dos finales en los Mundiales de gimnasia artística

Barajas fue quinto en el concurso completo (All Around)

En el concurso completo (All Around), el colombiano se ubicó en la sexta posición, después de las dos rondas previas.

Barajas logró una puntuación final de 80.664, teniendo en cuenta que registró en la barra fija 14.100 puntos, en suelo 13.266, en caballo con arcos 12.566, en anillas 12.866, en salto 13.566 y en paralelas 14.300.

El japonés Daiki Hashimoto, campeón olímpico en Tokio, dominó la prueba en las rondas previas con 83.065 unidades.

Segundo fue Noe Seifert (82.499) y tercero el chino Boheng Zhang (82.331).