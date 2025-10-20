Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 13:51
Ángel Barajas clasificó a dos finales en los Mundiales de gimnasia artística
El colombiano disputará las finales en concurso completo y barras paralelas.
El gimnasta colombiano Ángel Barajas, medallista de plata en la modalidad de la barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024, se clasificó a dos finales en los Mundiales de gimnasia artística que se llevan a cabo en Yakarta, Indonesia.
Barajas luchará por las medallas en las competencias del concurso completo (all Around) y en las barras paralelas.
Barajas fue quinto en el concurso completo (All Around)
En el concurso completo (All Around), el colombiano se ubicó en la sexta posición, después de las dos rondas previas.
Barajas logró una puntuación final de 80.664, teniendo en cuenta que registró en la barra fija 14.100 puntos, en suelo 13.266, en caballo con arcos 12.566, en anillas 12.866, en salto 13.566 y en paralelas 14.300.
El japonés Daiki Hashimoto, campeón olímpico en Tokio, dominó la prueba en las rondas previas con 83.065 unidades.
Segundo fue Noe Seifert (82.499) y tercero el chino Boheng Zhang (82.331).
Barajas, finalista en barras paralelas
En las barras paralelas, Ángel Barajas terminó en la quinta posición con una puntuación de 14.300.
Este miércoles 22 de octubre se disputarán las finales de los Mundiales de gimnasia artística en Indonesia.
Fuente
Antena 2