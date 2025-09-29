Actualizado:
Ángel Barajas sigue haciendo historia: Medalla de plata para el colombiano en Copa Mundo
El gimnasta colombiano sigue cosechando triunfos en su disciplina, esta vez en la Copa Mundo en Hungría.
Ángel Barajas es un gimnasta colombiano nacido en Cúcuta, Norte de Santander, considerado una de las grandes promesas del deporte nacional. Con apenas 16 años logró consagrarse campeón mundial juvenil en 2023, un hito histórico para la gimnasia artística de Colombia. Su talento, disciplina y proyección lo han llevado a convertirse en referente de las nuevas generaciones, además de ser la única medalla olímpica en gimnasia en la historia del país.
Volvió a quedarse con el segundo puesto
El colombiano estuvo presente este fin de semana en la Copa Mundo que se disputó en Hungría y con una extraordinaria rutina logró quedarse con la medalla de plata de la competencia de barra fija. Otro gran logro en la carrera de Ángel que ya se perfila como uno de los mejores deportistas de la historia de Colombia, con solo 19 años se ha vuelto costumbre escuchar su nombre en todas las competencias importantes de gimnasia en el mundo y ya impone respeto con sus rutinas convirtiéndose en favorito desde ya para los próximos juegos Olímpicos.
¡SUBCAMPEÓN 🤩! Con esta rutina el colombiano Ángel Barajas se quedó con la plata mundial en la Copa Mundo de gimnasia en Hungría.— Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 28, 2025
¡Monstruo 💛💛💙❤️🔥! pic.twitter.com/xCFRgn6giM
El colombiano ya acumula medallas en Copas Mundo
Con esta nueva medalla, el nortesantandereano acumula cinco preseas en Copas del Mundo: bronces en barra fija en El Cairo y Bakú 2024, otro bronce en barras paralelas en Bakú 2024 y dos platas consecutivas en 2025 en París y Szombathely. Sin duda es uno de los mejores talentos del país y aspira a seguir mejorando para conseguir muchos más títulos representando a Colombia.
