Cargando contenido

Ángel Barajas
Ángel Barajas
AFP
Otros Deportes
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 09:02

Ángel Barajas sigue haciendo historia: Medalla de plata para el colombiano en Copa Mundo

El gimnasta colombiano sigue cosechando triunfos en su disciplina, esta vez en la Copa Mundo en Hungría.

Ángel Barajas es un gimnasta colombiano nacido en Cúcuta, Norte de Santander, considerado una de las grandes promesas del deporte nacional. Con apenas 16 años logró consagrarse campeón mundial juvenil en 2023, un hito histórico para la gimnasia artística de Colombia. Su talento, disciplina y proyección lo han llevado a convertirse en referente de las nuevas generaciones, además de ser la única medalla olímpica en gimnasia en la historia del país. 

Lea también
Image
Ángel Barajas le habló al gobierno de Gustavo Petro

Colombia brilla en París: Ángel Barajas, subcampeón mundial en barras paralelas

Ver más

Volvió a quedarse con el segundo puesto 

El colombiano estuvo presente este fin de semana en la Copa Mundo que se disputó en Hungría y con una extraordinaria rutina logró quedarse con la medalla de plata de la competencia de barra fija. Otro gran logro en la carrera de Ángel que ya se perfila como uno de los mejores deportistas de la historia de Colombia, con solo 19 años se ha vuelto costumbre escuchar su nombre en todas las competencias importantes de gimnasia en el mundo y ya impone respeto con sus rutinas convirtiéndose en favorito desde ya para los próximos juegos Olímpicos. 

Lea también
Image
Ángel Barajas le habló al gobierno de Gustavo Petro

Ángel Barajas se fue de frente contra Gustavo Petro; esto dijo

Ver más

El colombiano ya acumula medallas en Copas Mundo

Con esta nueva medalla, el nortesantandereano acumula cinco preseas en Copas del Mundo: bronces en barra fija en El Cairo y Bakú 2024, otro bronce en barras paralelas en Bakú 2024 y dos platas consecutivas en 2025 en París y Szombathely. Sin duda es uno de los mejores talentos del país y aspira a seguir mejorando para conseguir muchos más títulos representando a Colombia. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Ángel Barajas

Imagen

Gimnasia Artística

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido