Ángel Barajas sigue haciendo historia: Medalla de plata para el colombiano en Copa Mundo

Volvió a quedarse con el segundo puesto

El colombiano estuvo presente este fin de semana en la Copa Mundo que se disputó en Hungría y con una extraordinaria rutina logró quedarse con la medalla de plata de la competencia de barra fija. Otro gran logro en la carrera de Ángel que ya se perfila como uno de los mejores deportistas de la historia de Colombia, con solo 19 años se ha vuelto costumbre escuchar su nombre en todas las competencias importantes de gimnasia en el mundo y ya impone respeto con sus rutinas convirtiéndose en favorito desde ya para los próximos juegos Olímpicos.