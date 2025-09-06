Así le fue a David Alonso en la 'pole position' del Gran Premio de Cataluña de Moto2

Pero eso fue nada más que el principio, pues el campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, en su segunda vuelta rápida, se puso líder con 1:41.965, una décima de segundo más rápido que Arenas.

En el tramo final de la primera clasificación Celestino Vietti supo aprovechar el trabajo de su equipo para ascender hasta el primer puesto.

Vietti rodó en 1:41.780, aunque su gozo acabó en un pozo poco después al ser cancelada su vuelta rápida por exceder los límites del circuito, lo que le devolvió al tercer puesto, por detrás de David Alonso y Albert Arenas y por delante del japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

Mientras Vietti se batía en pista con sus rivales -hasta que se fue por los suelos en la curva cinco-, su equipo hacía público el fichaje para 2026 de su compatriota Luca Lunetta, actualmente en Moto3, para ocupar la plaza del español Alonso López en la escudería que dirige el italiano Luca Boscoscuro.

No tardaron en esclarecerse las cosas en la segunda clasificación, con un Daniel Holgado que a las primeras de cambio rodaba en 1:41.762, que era récord absoluto de la categoría al batir el registro de Sergio García Dols de 2024, cuando rodó en 1:41.894, pero su marca duró apenas unos segundos.

Por detrás de él llegó el británico Jake Dixon (Boscoscuro), que cuando nadie lo esperaba se puso líder con un registro de 1:41.629, con el que batía por 133 milésimas de segundo a Holgado y establecía un nuevo récord absoluto. Apenas un par de vueltas más y todos los pilotos entraron en sus talleres para hacer el pertinente cambio de neumáticos.