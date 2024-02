Astrid Rodríguez renunció al Ministerio del Deporte

Un nuevo revolcón se registra en el deporte colombiano después de que se conociera que Astrid Bibiana Rodríguez Cortés presentó su carta de renuncia como Ministra del Deporte.

A falta de confirmación oficial, la renuncia de Rodríguez habría sido aceptada.

Lea también: Comité Olímpico no quiere que Astrid Rodríguez salga de MinDeportes: "Sería un golpe durísimo"

"Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de Ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. Cargo al cual fui nombrada bajo Decreto Presidencial No. 0319 de 2023. Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición", escribió Rodríguez en su renuncia.

En el comunicado, la exministra hizo un balance de su gestión en el que resaltó las "estrategias para la jornada Escolar Complementaria en Deporte", la contratación de profesores de educación física, priorizar los programas de fomento de las regiones olvidadas.