Bad Bunny peleará en Wrestlemania: detalles y motivos del artista

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny debutará el 11 de abril como luchador en la edición 2021 de WrestleMania, uno de los principales eventos de este deporte de la empresa estadounidense de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE).



Bad Bunny se enfrentará a The Miz, quien le lanzó el reto al intérprete puertorriqueño en su intervención "MIZ TV", incluido en el programa de televisión Monday Night RAW, transmitido ayer, lunes.

Lea también: VIDEO - Selección de fútbol de Belice fue interceptada por hombres armados en Haití



"LOS VEO EN WRESTLEMANIA!!!!!", tuiteó Bad Bunny.



Hace una semana, The Miz atacó a Bad Bunny con una guitarra por la espalda.



No obstante, Bad Bunny le devolvió el golpe ayer, lunes, lo que entonces llevó a ambos a pactar el duelo en WrestleMania.



"La semana que viene será la última vez que cruzaré palabras con Bad Bunny porque después de esto su carrera va a terminar, antes que nada, y tal vez estés en la cima de tu carrera musical, pero esta es nuestra zona y te voy a asegurar que WrestleMania será una pesadilla", dijo The Miz.



Bad Bunny es un fiel seguidor de la lucha libre.

De interés: Wijnaldum, sobre el Barcelona: “No tengo noticias todavía”



Así, el 31 de enero pasado cumplió uno de sus sueños, cuando participó en el legendario evento de lucha libre "Royal Rumble", también de la WWE.



La participación de Bad Bunny fue específicamente para interpretar el tema "Booker T", nombre homónimo del exluchador estadounidense e incluido en su disco más reciente, "El Último Tour del Mundo".



"Actuar en el Royal Rumble es un sueño de la infancia hecho realidad. He sido un fanático de WWE de toda la vida y estoy emocionado de subir al escenario y entretener a los fanáticos de todo el mundo", agregó el artista puertorriqueño en aquel entonces.



Será también la primera vez que Bad Bunny interprete en vivo el tema "Booker T".



En "Booker T", Bad Bunny resalta que está en su "peak" (en el tope) del juego, al igual que lo hizo Booker T en su carrera.



El tema, igualmente, incluye un vídeo musical dirigido por Stillz y en el que aparece Booker T danzando al estilo del "perreo", baile conocido en el género urbano.



Booker T se suma a otros luchadores profesionales que han aparecido en vídeos musicales de Bad Bunny. Los otros son Ric Flair en el vídeo "Chambea" y Stone Cold en "Quién tú eres".