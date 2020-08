Baltazar Medina: "Nosotros tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio"

Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, se refirió a la reducción del presupuesto del deporte en diálogo con el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2 y dejó clara su postura, donde respeta la decisión, pero espera que quede presupuesto para organizar los eventos ya dispuestos en el calendario.

"Tenemos que ser objetivos, el Ministerio de Hacienda ya había hecho anuncios de recortes presupuestales, no solo para el deporte, sino para todos los Ministerios, motivo por el que la noticia no nos sorprendió. Desde luego que no deja de preocuparnos que los recursos que queden en el presupuesto sean insuficientes para atender los múltiples compromisos que tiene el país, no solamente con los eventos del ciclo olímpico sino con eventos como los Panamericanos Junior de Cali, los Juegos Bolivarianos de Valledupar y es allí donde se concentran nuestras preocupaciones", aseguró Medina.

Luego agregó: "Yo esperaría que dentro de ese recorte presupuestal que anuncia el Gobierno, de pronto al deporte se le dé, no un trato preferencial, porque eso puede sonar odioso, pero sí una consideración especial teniendo en cuenta los compromisos que tiene el país. En ese sentido yo he conversado con el Ministro del Deporte, él tiene confianza con las gestiones que se hagan, en las comisiones económicas y con el mismo Gobierno, para lograr ajustar el presupuesto para el año entrante, con el compromiso que, independientemente del monto que finalmente se anuncie de recorte, se salvarán los recursos para estos eventos".

Y continuó: "No queremos nosotros, desde el Comité Olímpico Colombiano, pasar por egoístas diciendo que mientras nos resuelvan el problema a nosotros todo está bien, pero sí quiero llamar la atención respecto a que entendamos que estamos frente a un momento difícil de la economía del país y que nosotros también tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio, podemos priorizar los recursos y decidir con claridad a dónde podemos destinar los recursos que se tienen".

Refiriéndose a la forma en la que el Comité manejará esto, remarca: "Desde el COC se hará gestión y toda la presión respetuosa que se pueda hacer para llamar la atención, a quienes tienen que tomar la decisión final, que son las comisiones económicas y el mismo congreso cuando se apruebe la ley de presupuesto, para que seamos conscientes de los compromoisos que tiene el país. Hay que honrar esos compromisos, son recursos muy importantes y, desde luego, de todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo deportivo del país para evitar que los procesos se interrumpan y podamos, desde luego, estancarnos o retroceder en la dinámica de desarrollo deportivo, que tan buenos resultados nos está dando en este momento".

Finalmente, señaló cuál sería uno de los rubros en los que se podría ahorrar: "Hay un rubro bastante importante dentro del presupuesto del deporte que tiene espacio para el aplazamiento. Es la construcción y la infraestructura deportiva, el adobe y el cemento, eso podría esperar a que el país se reecupere y a que tengamos la posibilidad para hacer ese tipo de inversiones. Así, por ahora, proteger todos los recursos que van direccionados a los atletas que son, en ultima instancia, la razón de ser del deporte".