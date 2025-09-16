Bombazo en la UFC; Ilia Topuria se va al boxeo para retar al campeón Crawford

Habrá evento de UFC en el Estadio Santiago Bernabéu

Respecto a la posibilidad de que WOW, la promotora en España de los eventos de UFC organice una gran velada en el estado Santiago Bernabéu de Madrid el próximo año, Topuria afirmó que "está mucho más cerca de lo que parece".

"Seguramente tengamos un evento de la UFC en 2026 en España, es un hecho. Están sintiendo el crecimiento que tenemos en nuestro país y se está viendo reflejado en todos los eventos que hacemos en WOW, porque los llenamos todos. No tienen mucho más que pensar. Se han dado muchos pasos. Está ya muy cerca de que esté todo finalizado", comentó el púgil criado en Georgia y formado en España.

Añadió que quedan "algunos detalles" por concretar debido a que un evento de la UFC requiere mover a mucho personal y una amplia logística. "Pero, al final, estoy seguro de que se va a llevar a cabo", barruntó Topuria.