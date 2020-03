Boxeador colombiano Óscar Rivas volverá a los cuadriláteros el 28 de marzo

El boxeador colombiano de 32 años Óscar Andrés Rivas Torres, quien recientemente firmó un nuevo vínculo con la promotora Top Rank, volverá a subirse a los cuadriláteros el sábado 28 de marzo cuando enfrente al veterano estadounidense Devin Vargas.

'Kaboom', como se le apoda da Rivas, no disputa un combate desde el pasado 20 de julio de 2019 cuando perdió la oportunidad de ganar el título mundial INTERINO de los pesos pesados al caer por decisión con el británico Dillian Whyte en un enfrentamiento que se desarrolló en la Arena O2 de Lonres y en el cual Whyte se impuso con tarjetas 115-110, 116-110 y 116-110.

Para esta oportunidad y después de haber firmado el acuerdo promocional de peleas múltiples con Top Rank, el colombiano chocará con Vargas en Quebec, Canadá, lugar en el cual tiene su base y punto de entrenamiento.

🥊 UNDERCARD ANNOUNCEMENT: Plenty of firepower alongside the Light Heavyweight 👑 in Quebec City.#BeterbievMeng | MARCH 28 | ESPN



🎟➡️ https://t.co/XxIOl1wLSR pic.twitter.com/EJlxh1j58x