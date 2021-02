Brillante presentación de Miley Cyrus previo al Super Bowl 2021

Miley Cyrus no tiene freno. Su trabajo, su voz y su talento quedaron plasmados una vez más en el escenario, esta vez del Super Bowl, donde compartió un poco de sus proyectos y la nueva etapa que atraviesa artísticamente.

La estrella estadounidense sorprendió al protagonizar el show del segmento ‘TikTok Tailgate’, transmitido únicamente por la aplicación, donde interpretó algunos de los éxitos que la catapultaron a la fama, y que han sido halagados por el público internacional.

Este acto inaugural, que dio inicio a la jornada deportiva, cumplió con su función de rendir un homenaje a los trabajadores de la salud que han dado su tiempo y vida para combatir el coronavirus. Varios de los asistentes al lugar ya estaban vacunados contra la Covid-19 y disfrutaron de este show.

La cantante apareció luciendo un traje de porrista negro y rosa, el cual resaltaba su lado más sensual y artístico, mientras interpretaba temas como 'Jolene', 'High', 'Heart of Glass', 'Prisoner', y 'Edge of midnight'. Tras un breve descanso, la artista reapareció luciendo un traje similar al de fútbol americano, con su nombre escrito en la espalda.

Jolene! MILEY CYRUS SUPER BOWL pic.twitter.com/BJeub6acXK — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) February 7, 2021

Edge of midnight! 🔥 pic.twitter.com/aofvLbRebS — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) February 7, 2021

Miley (@mileycyrus) cantando "High". Nosotros ya lloramos, no nos busquen 😣. MILEY CYRUS SUPER BOWL. pic.twitter.com/dFIv2MCPPR — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) February 7, 2021

POR CANTAR "HEART OF GLASS"! 🔥 MILEY CYRUS SUPER BOWL pic.twitter.com/Bvy6Iz3IpU — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) February 7, 2021

La rompió con "Prisoner" 🔥🔥🔥

MILEY CYRUS SUPER BOWL pic.twitter.com/DMNnuYiSuB — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) February 7, 2021

MILEY CYRUS SUPER BOWL pic.twitter.com/dKOu84omNd — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) February 7, 2021

MILEY CYRUS Performing HEART OF GLASS on Super Bowl pre-game show 🏈 pic.twitter.com/JGM9rJi83l — Miley Updates (@MileyUpdates) February 7, 2021

En esta segunda etapa, la cantante brindó un tributo a sus éxitos del pasado como 'The Climb', 'Rebel Girl', 'Angels Like You', 'We Can't Stop', 'Party in the U.S.A', y 'Wrecking Ball'.

Party in the U.S.A! 🔥 pic.twitter.com/oPtDZUGwOS — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) February 7, 2021

miley cyrus winner of the 2021 national championship super bowl LV pic.twitter.com/3FzdhcmPe7 — carley :)) (@carleymatson) February 7, 2021

Por favor vuelve a ser Hannah, guardaremos tu secreto😢 @MileyCyrus pic.twitter.com/csJ7RqjwRC — Daniela (@_DanielaOc) February 7, 2021

Los usuarios de redes sociales compartieron fragmentos de la presentación de la estadounidense.

Miley Cyrus se ha convertido en una de las artistas musicales más famosas del momento, no solo por la irreverencia que proyecta en su carrera, sino por los éxitos musicales que ha lanzado en los últimos meses. La cantante conquistó a su público con la llegada de su reciente álbum ‘Plastic Hearts’, donde incluyó colaboraciones con celebridades como Dua Lipa.