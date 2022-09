Calendario de Colombia en el Campeonato Mundial de voleibol femenino

Todo está listo para que la Selección Colombia de voleibol femenino haga su debut en el Campeonato Mundial que se disputará en Países Bajos y Polonia.

Después de finalizar en el cuarto lugar del Tournoi de France, el equipo nacional se desplazará a Arnhem, en los Países Bajos, en donde tendrá sede para su participación en la fase de grupos del Mundial.

Colombia comparte la zona D con Brasil, China, Japón, Argentina y República Checa.

El debut del equipo colombiano está programado para este domingo 25 de septiembre frente a Japón, selección líder del ranking mundial. La segunda salida será el 27 del mismo mes frente a China, mientras que el tercer duelo se disputará el 28 contra Brasil.

Colombia cerrará la fase de grupos el 30 de septiembre ante Argentina y el 1 de octubre contra República Checa.

Grupo D

25 de septiembre

Colombia Vs Japón

27 de septiembre

Colombia Vs China

28 de septiembre

Colombia Vs Brasil

30 de septiembre

Colombia vs Argentina

1 de octubre

Colombia Vs República Checa