Calendario de la Selección Colombia femenina de voleibol en el Campeonato Sudamericano

Todo está listo para que la Selección Colombia de voleibol inicie su participación en el Campeonato Sudamericano de Mayores femenino que se desarrollará desde el 15 al 19 de septiembre en Barrancabermeja.

El coliseo de la Juventud Luis Francisco Castellanos recibirá a las selecciones de Argentina, Brasil, Perú y Chile, que junto a Colombia, lucharán por quedarse con los dos primeros lugares del podio. El equipo campeón y subcampeón clasificarán al Mundial del 2022 que se desarrollará en Países Bajos y Polonia.

Lea también: David Ospina respaldó la defensa de la Selección Colombia y el estilo de juego de Rueda

La Selección Colombia, dirigida por el brasileño Antonio Rizzola, tendrá entre su nómina a figuras de la talla de María Alejandra Marín, Amanda Coneo, Yeisy Soto, Dayana Segovia, Darlevis Durán y Oriana Guerrero.

Calendario de Colombia en el Campeonato Sudamericano de Mayores femenino:

Le puede interesar: Se oponen a la FIFA; aficionados reclaman por la propuesta de un Mundial cada dos años

15 de septiembre Vs. Chile

16 de septiembre Vs. Perú

17 descanso

18 de septiembre Vs. Argentina

19 de septiembre Vs. Brasil

El Sudamericano femenino se desarrolla después de que Brasil se haya consagrado campeón en la rama masculina tras ganarle la final a Argentina. Chile se colgó el bronce y Colombia fue cuarto.