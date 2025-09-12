Cargando contenido

Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano
Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano.
Vie, 12/09/2025 - 17:24

‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la pelea

Canelo Álvarez volverá al ring este sábado 13 de septiembre.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez está listo para volver al cuadrilátero este sábado 13 de septiembre enfrentando al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Canelo pondrá en juego los cuatro cinturones que lo identifican como campeón indiscutido en el peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

El mexicano cuenta con un registro de 63 victorias, de las cuales 39 fueron por la vía del nocaut, dos empates y solo dos derrotas.

Por otro lado, Crawford llega al combate con 41 triunfos, de los cuales 31 fueron por la vía del nocaut, y con el reto de subir dos categorías para chocar con Canelo.

El combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford se disputará este sábado 13 de septiembre en una cartelera que dará inicio desde las 6:00 de la tarde.

Se espera que el evento principal se lleve a cabo entre las 9:00 P.M. y las 10:00 P.M., horario colombiano.

La pelea con sede en Las Vegas se podrá VER EN VIVO a través de la plataforma Netflix.

Cartelera completa: ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford


⦁ Saúl ‘Canelo’ Álvarez (MEX) vs Terence Crawford (EE. UU.)
- Peso: supermediano indiscutible
- Rounds:12
⦁ Callum Walsh (IRL) vs. Fernando Vargas Jr. (EE. UU.)
- Peso: superwelter
- Rounds: 10
⦁ Christian Mbilli (FRA) vs. Léster Martínez (GUA)
- Peso: supermediano
- Rounds: 10
⦁ Mohammed Alakel (ARA) vs. John Ornelas (EE. UU.)
- Peso: pactado
- Round: 10

