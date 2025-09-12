‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la pelea

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez está listo para volver al cuadrilátero este sábado 13 de septiembre enfrentando al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Canelo pondrá en juego los cuatro cinturones que lo identifican como campeón indiscutido en el peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

El mexicano cuenta con un registro de 63 victorias, de las cuales 39 fueron por la vía del nocaut, dos empates y solo dos derrotas.

Por otro lado, Crawford llega al combate con 41 triunfos, de los cuales 31 fueron por la vía del nocaut, y con el reto de subir dos categorías para chocar con Canelo.