Cero y van tres: Conor McGregor se vuelve a retirar de la competición

El peleador irlandés Conor McGregor, de 31 años, anunció su retiro de las Artes Marciales Mixtas (MMA). La noticia se conoció a través de su cuenta de Twitter, donde el luchador compartió una foto con su madre y agradeció al público.

"Hola, chicos. He decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!", trinó McGregor. Además, aseguró que la foto que lo acompaña fue tomada cuando ganó su primer título mundial en Las Vegas.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ