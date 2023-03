Llegó el tan esperado enfrentamiento entre Chito Vera y Cory Sandhagen, quienes se miden este sábado en el AT&T Center de San Antonio (Texas), escenario que vivirá el evento estelar con el ecuatoriano como protagonista.

En peso gallo, Chito está cada vez más cerca para ir a la pelea por el título, pero para lograrlo, deberá vencer al estadounidense y mantenerse vivo en el sueño por obtener el cinturón.

Con la fe intacta en los seguidores de la UFC, este 25 de marzo el ecuatoriano tendrá que dar el golpe ante un rival que busca el título desde años atrás.

Cartelera de UFC San Antonio (Estelares):

Marlon Vera (Ecuador) vs. Cory Sandhagen (EE.UU.)

Holly Holm (EE.UU.) vs. Yana Santos (Rusia)

Nate Landwehr (EE.UU.) vs. Austin Lingo (EE.UU.)

Andrea Lee (EE.UU.) vs. Maycee Barber (EE.UU.)

Alex Perez (EE.UU.) vs. Manel Kape (Angola)

Chidi Njokuani (EE.UU.) vs. Albert Duraev (Rusia)

Siga Chito Vera vs Cory Sandhagen EN VIVO: hora y canal para este sábado en la UFC

El enfrentamiento entre Chito Vera y Cory Sandhagen lo podrá seguir en Ecuador a través de Star+, ESPN4 y UFC Fight Pass; en Latinoamérica en ESPN y puede enterarse de todos los detalles a través de Antena 2.

Horarios del encuentro:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

México: 14:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00

Argentina y Chile: 17:00

Estados Unidos: 16:00 (este), 12:00 (pacífico)