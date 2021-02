Ciro Solano confirmó su candidatura a la presidencia del COC

“Llegó el momento que algún día tenía que pasar, porque son ilusiones, son sueños de un dirigente llegar al peldaño siguiente. Creo que he cumplido con todos esos peldaños y el día 10 de marzo me presentaré a la elección del comité olímpico al cargo de presidente. El doctor Baltazar Medina, después de una larga carrera en la dirigencia deportiva, se retira voluntariamente y tengo el orgullo de que mis compañeros del Comité Ejecutivo me hayan nominado a esa importante dignidad, que les prometo, haré lo mejor posible para sacar adelante el deporte colombiano. Creo que el compromiso es grande y vamos a asumirlo como un gran reto”, dijo el ex presidente de la Federación de Atletismo en Centro Deportivo de Antena 2.

Solano incluso se refirió a los cambios que traería para el Comité Olímpico Colombiano, en caso de ser elegido como nuevo presidente. “Tengo una gran experiencia en estas lides del deporte. Lo primero que voy a hacer es darle identidad a nuestras federaciones deportivas, que sean más visibles. Vamos a fortalecer el departamento de comunicaciones y de sistemas del Comité Olímpico Colombiano. Nosotros no podemos ser ajenos a la modernidad. Éste es un mundo globalizado y tenemos que utilizar todas esas herramientas. Entonces hay que fortalecer el departamento de comunicaciones, pensando en el streaming, pensando en la televisión como herramientas que van a ayudar al crecimiento de nuestras federaciones. Eso sería un punto significativo. Vamos a crear los primeros juegos nacionales de deportes a motor. Estas son seis federaciones que se sentían marginadas del movimiento olímpico y ahora van a tener sus juegos”, destacó.

