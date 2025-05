Colapinto reta a Alpine en F1: "no me van a bajar"

Sin duda, la Fórmula 1 cuenta con varios cambios a lo largo del campeonato y lo cierto es que el regreso del piloto argentino Franco Colapinto ha sido una de las noticias más esperadas del mundo motor.

Durante este fin de semana se vive el Gran Premio de Emilia-Romaña y lo cierto es que el piloto de Alpine ha dado unas declaraciones más que contundentes de cara a lo que será su gran prueba con la escudería.

Reto en Fórmula 1

"No me van a bajar. Son cinco carreras, no se acaba ni la temporada ni es que me van a bajar después. Hay muchas cosas que veremos y se valorarán, supongo. No es que son solo cinco carreras. Veremos cómo va todo", dio a conocer.