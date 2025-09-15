Colombia, al Grupo B del primer Mundial de Futsal Femenino en Filipinas

Primer mundial de futsal oficial

Este 2025 la comunidad de Futsal femenino logró por primera vez realizar el mundial de la categoría abalado por la FIFA, este año en Filipinas se llevará a cabo la primera edición de este certamen en el que Colombia es una de las clasificadas.

Hoy 15 de septiembre se llevó a cabo el sorteo del torneo en el que el equipo colombiano quedó en el grupo B en el que enfrentará a España, Tailandia y Canadá.

La selección que viene de un tercer puesto en la Copa América de la categoría sueña con hacer historia en este certamen. Como quintas en el ranking FIFA llegan como una de las favoritas para llevarse el título, pero tendrán una fuerte prueba frente a una España que ha demostrado ser potencia.