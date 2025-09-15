Cargando contenido

Colombia en la Copa América Femenina de Futsal 2023
Colombia perdió en las semifinales de la Copa América Femenina de Futsal 2023
Lun, 15/09/2025 - 16:54

Colombia, al Grupo B del primer Mundial de Futsal Femenino en Filipinas

Colombia ya conoce su grupo en lo que será el primer mundial de Futsal femenino de la FIFA.

Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial de futsal femenina y la selección colombiana ya conoce sus rivales para el certamen que se llevará a cabo este 2025 en Filipinas.  

Tras la clasificación al mundial la selección femenina de futsal esperaba con ansías conocer a sus 3 rivales en la fase de grupos. 

Primer mundial de futsal oficial 

Este 2025 la comunidad de Futsal femenino logró por primera vez realizar el mundial de la categoría abalado por la FIFA, este año en Filipinas se llevará a cabo la primera edición de este certamen en el que Colombia es una de las clasificadas. 

Hoy 15 de septiembre se llevó a cabo el sorteo del torneo en el que el equipo colombiano quedó en el grupo B en el que enfrentará a España, Tailandia y Canadá.  

La selección que viene de un tercer puesto en la Copa América de la categoría sueña con hacer historia en este certamen. Como quintas en el ranking FIFA llegan como una de las favoritas para llevarse el título, pero tendrán una fuerte prueba frente a una España que ha demostrado ser potencia. 

Cuando debuta Colombia 

En 107 días iniciará la campaña mundialista y todavía sin horarios confirmados la selección Colombia buscará demostrar el crecimiento de este deporte no solo en el país sino también a nivel mundial.  

