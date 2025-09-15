Colombia brilla en París: Ángel Barajas, subcampeón mundial en barras paralelas
Ángel Barajas sigue haciendo historia para Colombia, ahora fue segundo en el mundial.
El domingo la bandera colombiana volvió a estar en lo alto en un mundial. Este fin de semana se disputó el mundial de gimnasia en Paris, en el que Colombia se hizo presente con una extraordinaria actuación de uno de los nuestros.
La gimnasia se ha convertido en un deporte atractivo para los jóvenes colombiano quienes sin mucho apoyo han logrado hacerse un nombre y representarnos de la mejor manera en las distintas competencias de la categoría.
Medalla de plata en barras paralelas
Este domingo el colombiano Ángel Barajas logró hacerse con la medalla de plata en la categoría de barras paralelas, con una rutina de 6.100 de dificultad y 8.233 en ejecución con un puntaje de 14.333 logró quedarse con el segundo puesto en la clasificación general final.
El colombiano, únicamente superado por Joe Fraser se subió al podio en el mundial de gimnasia y nos regaló otro momento para la historia del deporte colombiano. Otro colombiano estuvo en competencia y logró el octavo puesto con 12.033 puntos, fue Yan Dairo Zabala.
Ángel Barajas historia para Colombia
Con el resultado de este fin de semana el colombiano sigue escribiendo su historia entre los atletas más destacados de los últimos años en Colombia, después del 2024 donde en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 se colgó también la medalla de plata convirtiéndose en el primer colombiano en lograrlo, ahora llega con otro segundo puesto en un mundial. Un logro que demuestra no solo el crecimiento del deporte en general sino el de él en lo personal.
En el mundial también compitió en barra fija donde terminó quinto a solo 200 puntos del ganador Carlo Mancchini.