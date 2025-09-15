Colombia brilla en París: Ángel Barajas, subcampeón mundial en barras paralelas

El domingo la bandera colombiana volvió a estar en lo alto en un mundial. Este fin de semana se disputó el mundial de gimnasia en Paris, en el que Colombia se hizo presente con una extraordinaria actuación de uno de los nuestros.

La gimnasia se ha convertido en un deporte atractivo para los jóvenes colombiano quienes sin mucho apoyo han logrado hacerse un nombre y representarnos de la mejor manera en las distintas competencias de la categoría.