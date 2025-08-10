Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 10:24
Colombia conquistó su primer oro en los Juegos Panamericanos Junior
Natalia Garzón le dio el oro a Colombia en el ciclismo de ruta.
La delegación colombiana que disputa lo Juegos Panamericanos Junior en Asunción celebró este domingo 10 de agosto su primera medalla de oro.
La encargada de subir al primer cajón del podio fue Natalia Garzón Cifuentes al imponerse en la prueba contrarreloj damas.
Garzón terminó la prueba con tiempo de 36 minutos y 43 segundos para superar a las argentinas Julieta Benedetti (37'06'') y Delfina Dibella (37'43''), que completaron el podio.
La también colombiana Luciana Osorio fue quinta con un registro de 38'48''.
La victoria le permitió a Natalia Garzón ganarse un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
🥇 Primer oro cafetero 😎 #Asu2025 pic.twitter.com/9UCRzYdYUu— Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 10, 2025
En el medallero general, la delegación colombiana se ubica en la cuarta posición parcialmente con un oro y una presea de bronce.
La medalla de bronce fue ganada por María Salamanca en el ciclismo Mountain Bike.
Fuente
Antena 2