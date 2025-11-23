Colombia cuelga sus primeras preseas doradas: así va el medallero

Arrancaron los eventos deportivos en los Juegos Bolivarianos para la delegación colombiana que buscaba dar otro golpe, esta vez frente a una representación de Venezuela. En este tipo de certámenes, la disputa normalmente siempre es entre los venezolanos y colombianos que llenan la parte alta del medallero.

En apenas un día de competencias, la historia se volvió a repetir. Colombia afrontaba los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima como campeones actuales y querían revalidarlo. Natación, Bádminton, Lucha, Levantamiento de pesas, MTB Cross Country, entre otros deportes entraron en escena este domingo 23 de noviembre.

La representación de Colombia no demoró mucho en dejar su sello en las competencias y en conseguir las primeras medallas que permiten soñar con repetir hazañas pasadas. Sin embargo, Venezuela logró quedarse con más preseas doradas para tomar el liderato.

Aunque al final de la jornada inicial las dos naciones cerraron la fecha con 28 medallas en total, Venezuela tuvo 15 preseas doradas, mientras que Colombia sumó nueve y en este tipo de empates lo que prima es el oro.

ASÍ LE FUE A COLOMBIA EN LA PRIMERA JORNADA DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS

Sin duda alguna, la delegación colombiana siempre se destaca en deportes como el levantamiento de pesas y los deportistas empezaron a dejar la huella en las primeras disciplinas. En la modalidad de Arranque hasta 53 kilógramos femenino, Rohelys Galvis ganó la presea dorada, al igual que Héctor Viveros y Héctor García en la modalidad de 60 y 65 kilógramos.

En Lucha Greco de 77 kilógramos, Jair Cuero ganó la medalla de oro. En el MTB Cross Country hubo dos victorias colombianas en la rama femenina y masculina con Ana María Roa e Iván López. Por su parte, en Natación, Laura Melo ganó en la modalidad de 200 metros combinado y 50 metros dorso, mientras que, en esa misma modalidad, pero en la rama masculina, Gabriel Arias ganó la presea dorada.

Colombia también se quedó con 16 medallas de plata. En Levantamiento de pesas tanto en el Arranque como en el Envión hubo segundos puestos con Andrés Manzano en Arranque 71 kilógramos, Rohelys Galvis en el Envión de 53 kilógramos. Héctor Viveros y Héctor García también consiguieron las medallas de plata.

En la Lucha Greco de 67 kilógramos, Julián Horta y Carlos Muñoz en la modalidad de 87 kilógramos fueron segundos en la disciplina para sumar dos medallas más de plata. Diana Pinilla figuró en el MTB Cross Country, mientras que Stefanía Gómez, Jorge Murillo, Anthony Rincón, Sebastián Camacho y Tiffany Murillo también consiguieron dicha medalla, al igual que la delegación colombiana en tres disciplinas de Natación y Tiro Deportivo.

Por su parte, Gelen Torres, Cardenio Fernández y Juan Daniel García fueron terceros en Levantamiento de pesas y Natación, respectivamente. Con nueve medallas de oro, 16 de plata y tres de bronce, Colombia cerró el primer día con 28 preseas.

ASÍ VA EL MEDALLERO EN JUEGOS BOLIVARIANOS

1. Venezuela | 15 oro | 7 plata | 6 bronce | Total: 28 medallas

2. Colombia | 9 oro | 16 plata | 3 bronce | Total: 28 medallas

3. Perú | 4 oro | 4 plata | 12 bronce | Total: 20 medallas

4. Ecuador | 3 oro | 5 plata | 6 bronce | Total: 14 medallas

5. Chile | 3 oro | 3 plata | 4 bronce | Total: 10 medallas

6. Guatemala | 3 oro | 1 plata | 2 bronce | Total: 6 medallas

7. República Dominicana | 1 oro | 2 plata | 1 bronce | Total: 4 medallas

8. El Salvador | 0 oro | 0 plata | 3 bronce | Total: 3 medallas

9. Paraguay | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | Total: 1 medalla