Colombia dice presente en el Super Bowl: artista colombiano participará del espectáculo

El reconocido grupo de regional mexicano Banda MS, la joven artista independiente mexicana Valentina Moretti y el rapero colombiano Blessd presentarán un video que abrirá la emisión del Super Bowl el 12 de febrero en FOX Deportes.



"Queremos conectar la motivación y la pasión que hay en la música con la que también existe en el deporte", dijo Moretti en entrevista con EFE.

Tanto la artista como lo dos miembros de Banda MS que participaron en la entrevista -Oswaldo Silvas y Alan Manuel Ramírez- consideraron que, con este video grabado en diciembre en la Ciudad de México y creado especialmente para este evento deportivo, FOX Deportes recuerda que el deporte y la música comparten valores.



"Es algo muy parecido: iniciar desde abajo, superarte, no dejarte vencer, confiar en ti mismo para lograr tus objetivos", añadió Moretti.



Por su parte, Silvas recordó que "el Super Bowl es el Super Bowl" para personas de todo el mundo, sean o no muy fanáticos del deporte, y confesó que ellos lo siguen cada año.



Y, como ellos, miles de personas se conectarán a la retransmisión de FOX Deportes, donde Moretti presentará la canción "Cielo" y Banda MS hará un recorrido por su historia, justo en este año en el que cumplen 20 años de trayectoria.



"Empezamos a contar un poco de la historia de la banda y antes de empezar el evento mandamos a la gente a ver el Super Bowl. Es algo muy bonito porque la gente que aún no te conoce te va a conocer un poco más. Es algo importante para muestras carreras", consideró Ramírez.

Banda MS, Blessd y Moretti representan géneros diversos y también distinto nivel de experiencia, una mezcla que agradecieron a FOX Deportes.



"El deporte cada vez es más incluyente y es bonito que FOX lo refleje con la selección musical al invitar a artistas ya posicionados como Banda MS y también invitar a artistas independientes como yo, que todavía tengo mucho que aprender y mucho que crecer. Estar con ellos ya en sí es un aprendizaje", dijo Moretti.



Anteriormente, habían participado los Tigres del Norte y los Tucanes de Tijuana, dos de las agrupaciones más icónicas del regional mexicano.



"Definitivamente, siempre es muy bueno escuchar otros tipos de música porque siempre tienes algo que aprender, no te puedes encerrar en tu mundo porque, si no, no vas a tener un crecimiento", terminó la joven artista, quien experimenta con géneros como el pop, el reguetón y también probó ritmos de cumbia o banda.